Djurvårdare nivå 2 till Södra Dalarna
Statens Jordbruksverk / Djurskötarjobb / Hedemora Visa alla djurskötarjobb i Hedemora
2026-07-24
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Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till Södra Dalarna!
Distriktsveterinärerna Södra Dalarna har sin mottagning i Hedemora. Vi är sju veterinärer och en djurvårdare och en djursjuksköterska som arbetar i distriktet. En stor del av verksamheten består av fältresor på lantbrukets djur och häst. På mottagningen finns en smådjursklinik med tre undersökningsrum, operationssal, steril, möjlighet till tandvård samt smitt- och blodlab.
Vi söker nu en djurvårdare med ett öga för struktur och service. Du trivs lika bra med att ge djur omsorg som att hålla ordning bakom kulisserna. I rollen kombinerar du praktiskt arbete med djur med administrativa uppgifter som fakturahantering, schemaläggning och kundkontakt. Du är en viktig länk i vårt team – både i mötet med djurägare och i att få verksamheten att flyta smidigt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer till stor del bestå av att sköta städning, tvätt, disk och diverse beställningar. Att svara i kundtelefonen är en viktig del i arbetet. Du ska kunna ge råd, göra en första bedömning, boka besök och vid akutfall koordinera resan till närmaste veterinär. Du kommer behöva hjälpa till på både smådjursmottagningen, på lab och ibland även ute på fält.
Arbetet innefattar även en del administration, som att kontera fakturor, schemaläggning och viss dokumentation. Det är därför meriterande om du jobbat med administration tidigare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är djurvårdare nivå 2. Tidigare erfarenhet av arbete inom djursjukvård är ett krav. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta i ett team och ha en god samarbetsförmåga. Att du trivs med att arbeta i ett högt tempo, har förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och att du kan arbeta självständigt är ett krav.
Du kommer att svara i telefon och behöver därför ha en god kommunikativ förmåga och en känsla för kundservice.
B-körkort är ett krav.
Tidigare erfarenhet av arbete i vårt journalsystem Link är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-13555/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
776 33 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Kontakt
Klinikchef Södra Dalarna
Lotta Samuelsson lotta.samuelsson@distriktsveterinarerna.se +46101228634 Jobbnummer
10010533