Djurvårdare nivå 2 till Hälsingland

Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till Distriktsveterinärerna Hälsingland
I Hälsingland har vi en större mottagning i Bollnäs och en filial i Söderhamn. Bollnäs och Söderhamn är båda fräscha mottagningar där Bollnäs byggts för en större smådjursverksamhet och filialen Söderhamn ger compact living ett nytt ansikte. Mottagningen i Bollnäs är relativt välutrustade med tandunits, röntgen, enklare ultraljud, blodlab och möjligheter till narkos. I vårt gäng är vi sammanlagt 8 veterinärer och 4 djurvårdare som hjälps åt. Vår breda verksamhet ger dig tillgång till många kunniga kollegor, ett omväxlande och intressant arbete, modern utrustning och kontinuerlig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vi söker en ny erfaren kollega till Distriktsveterinärerna i Hälsingland med placering på vår mottagning i Bollnäs.
Dina arbetsuppgifter som djurvårdare kommer vara de som ryms inom din behörighet. Allt från att du hjälper veterinär med de inbokade smådjuren till att ha egna patienter. Du kommer att sköta städning, tvätt, disk, försäljning och diverse beställningar. Att svara i kundtelefonen är en viktig del i arbetet, då ska du kunna ge enkla råd, göra en första bedömning, boka besök och vid akutfall kontakta närmaste veterinär. Ibland kan du också få följa med veterinär ut som fältsköterska. Du är schemalagd på ort och planerat uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad djurvårdare nivå 2. Tidigare erfarenhet av arbete inom djursjukvård är ett krav. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta i team och ha en god samarbetsförmåga. Att du trivs med att arbeta i ett högt tempo, har förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och att du även kan arbeta självständigt är ett krav. Du kommer att svara i telefon och behöver därför ha en god kommunikativ förmåga och en känsla för kundservice. God datorvana och tidigare arbete med telefoni och kundservice är också ett krav för den här tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb!
