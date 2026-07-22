Djurvårdare

Mälaröarnas veterinär AB / Djuruppfödarjobb / Ekerö
2026-07-22


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Liten smådjursklinik med två veterinärer och en djurvårdare, belägen på Ekerö.
På grund av en kommande vakans söker vi dig som är djurvårdare och vill jobba heltid.
Då vi är en liten klinik söker vi dig som vill jobba i team och men också kan vara självgående.
Arbetsuppgifterna omfattar allt från assistering vid djurvård till receptionsansvar.
Eftersom vi är en liten klinik innefattar arbetet även städning, beställning, kundservice och kassahantering.
Som person vill vi att du är positiv, noggrann, ordningsam, serviceinriktad och har trevlig och bra kommunikation med dina kollegor samt djurägare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: info@malarovet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mälaröarnas veterinär AB (org.nr 559196-4902)
Bryggavägen 102 (visa karta)
178 31  EKERÖ

Jobbnummer
10009204

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