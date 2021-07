Djurtekniker - Försvarsmakten - Djuruppfödarjobb i Göteborg

Försvarsmakten / Djuruppfödarjobb / Göteborg2021-07-08Gillar du ett varierat arbete? Vi söker nu två djurtekniker som är öppna för att hantera såväl praktiska och administrativa uppgifter.Om enhetenFörsvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin, FSS vid FömedC i Göteborg är en Försvarsmaktsgemensam resurs som genomför utbildningar och övningar inom försvarsmedicin under ytan, på ytan, på marken och i luften.FSS genomför utbildning och övning i krigskirurgi för att förbättra möjligheter att rädda sjömän och soldaters liv. Olika metoder används, bla simulering och i begränsad omfattning LTT, Live Tissue Training.Läs mer om Försvarsmedicincentrum här.Huvudsakliga arbetsuppgifterTill vardags arbetar du med allt ifrån planering, genomförande och omhändertagande av djur och materiel samt dokumentation. Verksamheten är starkt reglerad och vi kommer att ge dig en gedigen introduktion baserat på din erfarenhet och kompetens.Arbetet innebär en del tunga lyft, varför god fysik är ett krav.Övriga förekommande arbetsuppgifter kan vara inom kurs och övningsverksamheten på FSS.2021-07-08Examen från gymnasium eller likvärdig utbildningDatorvanaB-körkortMeriterandeErfarenhet av praktiskt arbete exempelvis lantbrukare, fastighetsskötare eller mekaniker.Erfarenhet av arbete med större djur.Genomförd värnplikt eller motsvarandeC-körkortVi söker någon som är ansvarstagande och gör vad som krävs för att nå ett bra resultat samtidigt ansvarsfull nog att be om hjälp när så krävs. Du ska vara trygg i dig själv och kunna finna dig i en föränderlig vardag där du förmår att anpassa dig till vad situationen kräver.Du kommer arbeta tillsammans med flera yrkeskategorier. Officerare, läkare, sjuksköterskor och veterinärer för att nämna några, varför du behöver ha lätt att samarbeta med andra och förstå olika behov.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Typ av anställning: 100 %, tillsvidare. För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning.Arbetsort: GöteborgTillträde: Snarast, enligt överenskommelseLön: Individuell lönesättningÖvrigt: Arbetstiderna är varierande. Resor förekommer i tjänsten.Urval och intervjuerUrval sker preliminärt v 33. Intervjuer kommer preliminärt att genomföras under v 35.Upplysningar om tjänsten lämnas avDu är välkommen att kontakta chefen för Avdelningen för Simulering och metodutveckling, Lars Wramdemark, lars.wramdemark@mil.se , via växel: 0505-451000 (OBS Lars går ej att nå under semesterperioden v 25-v 29)Fackliga företrädareFörsvarsförbundet, forsvarsforbundet-f8@mil.se SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se SACO, sacostyr-fomedc@mil.se Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se Välkommen med din ansökan senast 2021-08-15.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuellt satt lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Försvarsmakten5853284