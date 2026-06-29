Djurtekniker - Uppsala yrkesgymnasium Jälla
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Djuruppfödarjobb / Uppsala Visa alla djuruppfödarjobb i Uppsala
2026-06-29
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Är du utbildad djurtekniker? På Uppsala yrkesgymnasium Jälla får du en central roll i vårt djurhus där du, tillsammans med engagerade kollegor, bidrar till elevernas lärande. Välkommen!
Uppsala yrkesgymnasium Jälla är ett gymnasium med bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, naturbruksprogrammet och fordon- och transportprogrammet. Dessutom finns introduktionsprogram och Anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning på skolan som har cirka 700 elever och är belägen cirka 6 km från Uppsalas centrum med goda bussförbindelser.
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Beskrivning av arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta som instruktör med våra sällskapsdjur i djurhuset på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Du kommer samarbeta nära yrkeslärarna inom sällskapsdjursämnen. Det ingår att handleda elever inom djurskötsel, hantering och praktiska moment. I rollen ingår djurhusansvar, vilket innebär daglig djurskötsel men även planering och inköp.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad djurtekniker nivå A (FELASA) eller motsvarande. Du har ett zoohandlarcertifikat och god datorvana. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
Det är meriterande med praktisk erfarenhet av att hantera och sköta de vanligaste sällskapsdjursarterna, samt en bred kompetens inom djurvård. Det är även meriterande om du är utbildad djursjukskötare (DSS) och har gått Skolverkets handledarutbildning. Vi ser gärna att du har en stor vilja att lära dig om övriga djurarter inom varje djurklass (däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och fisk).
Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Du har god förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap. I din undervisning anpassar du ditt budskap efter mottagare. I förändring har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. I ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt, samt håller uppsatta tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ola Rick, rektor, 018-727 97 95.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03634". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Rektor
Ola Rick 018-727 97 95 Jobbnummer
9983335