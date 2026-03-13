Djurskötare till slaktgrisbesättning

Vi söker en medarbetare till vår slaktgrisbesättning! Karlsborgs gård ligger strax söder om Kalmar och söker dig som har intresse för att arbeta med djur, erfarenhet av grisar eller annan djurskötsel samt D9-kompetens är meriterande men inte ett krav. Du kommer huvudsakligen att arbeta med den dagliga skötseln av grisarna i vårt moderna stall med lösdrift och vågsystem tillsammans med övrig personal.
Dina arbetsuppgifter • Daglig skötsel • Vaccinering • Behandling • Högtryckstvätt av stall
Tjänsten omfattar 100% med arbete var tredje helg. Tillträde efter överenskommelse. Avtalsenlig lön. Hör av dig om du vill veta mer! Du kan besöka vårt stall digitalt via Lantbrukets kunskapsbank; https://short-url.org/1qQoC