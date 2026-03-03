Djurskötare till Mjölkgård
Näsgården är en mjölkgård utanför Örnsköldsvik omgiven av vacker natur, trevliga människor och närhet till service. Vi som äger gården heter Amanda och Oskar och har ägt gården sedan 2021. Vår drivkraft är att hitta nya lösningar och hela tiden bli bättre, med målet att ligga i framkant.
På gården finns 330 mjölkkor och rekrytering. Vi brukar ca 650 ha åker, där fokus ligger på grovfoderproduktion men även spannmål odlas. Korna mjölkas med 6 stycken robotar från 2025 i ett modernt stall med lösdrift.
Vi som driver och jobbar på Näsgården är ett engagerat och framåt gäng. För oss står djuren i fokus och det viktigaste är att de har det så bra som möjligt. Men vi är även måna om att vara en trivsam arbetsplats och att vi kan vara stolta över det jobb vi gör tillsammans hos djuren och i växtodlingen.
Nu söker vi dig som vill jobba som djurskötare. I arbetet ingår alla de uppgifter som har med djurskötseln att göra till exempel att sköta mjölkkorna, ta hand om kalvar, djurtillsyn på bete och de vardagliga hygienrutinerna.
Det vi letar efter hos dig är en positiv grundinställning, att du vill bidra till ett bra samarbete i gruppen samt att du har en vilja att utvecklas. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet eller utbildning inom lantbruk men det är inget krav - vi letar efter rätt person att utveckla vår verksamhet tillsammans med.
Tjänstens omfattning är i första hand heltid, men anpassningar kan göras, visst helgarbete ingår. Möjlighet att hyra bostad finns.
Välkommen in med din ansökan som inkluderar personligt brev och CV.
Hälsningar
Amanda & Oskar med medarbetare på Näsgården Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
