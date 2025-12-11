Djurskötare till mjölkgård
Birgersson, Anders Carl / Djurskötarjobb / Linköping Visa alla djurskötarjobb i Linköping
2025-12-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Birgersson, Anders Carl i Linköping
På gården drivs modern mjölkproduktion med ca 1000 mjölkande djur. Djuren mjölkas 3 gånger per dag. Arbetet kan bestå i mjölkning, flytt av djur, skötsel av djur, kalvar, kvigor och kor, utfodring, skrapning av gödsel, stalltvätt, sanering, hantering av gödselanläggning och underhåll.
Grundläggande egenskaper hos sökanden:
Villig att jobba hårt och vara beredd på att bli exponerad för gödsel, varmt och kallt väder.
Vill lära sig nya saker och fungera bra i grupp.
Kunna följa skrivna och muntliga instruktioner på engelska och/eller ryska och/eller svenska.
Förmåga att utföra upprepat manuellt arbete.
Intresse för mjölkproduktion och viljan att säkert och respektfullt hantera djur.
Tjänsten
Arbete utförs dygnet runt på arbetsplatsen så skiftarbete och obekväm arbetstid är en del av tjänsten.
Arbete utförs alla dagar på året så arbete på helgdagar och högtider förekommer.
Tjänsterna är på heltid.
Boende kan erbjudas anställda, ej familjemedlemmar.
Egna husdjur får ej tas med till arbetsplatsen.
Sökande med egna klövdjur undanbedes pga smittorisken.Publiceringsdatum2025-12-11Erfarenhet och utbildning
Inget krav utan all utbildning sker internt inom företaget.
De sökande som kommer att gå vidare kommer vi att kontakta innan 2026-01-10. Har ni inte hört från oss innan dess, tack för din ansökan. Inga ansökningar per telefon. Endast mail.
The farm is a modern dairy farm with about 1000 milking cows. Milking 3 times a day. The job can be milking, moving of cattle, care for animals, calves, heifers and cows, feeding and scraping manure, washing stables, sanitation of facilities, managing manure, and maintenance.
Essential knowledge and skills
Willing to work hard and ability to tolerate exposure to manure and hot/cold weather.
Willing to learn new things and function in a group of diffrent kind of people.
Ability to follow written and oral instructions and communicate effectively in English and or Russian and or Swedish.
Ability to tolerate repetitive, manual work.
Interest for dairy production and the will to handle cattle safe and with respect.
About the job
Farm runs 24 hours; shift work is a part of the job.
Farm runs 365 days; work is done in weekends and holidays.
Fulltime job.
Housing can be offered to employees, not family members.
Pets can not be brought to workplace.
No applicants with cattle, due to contamination risks.
Experience and education
No demands. All education will be done internal by company.
Applicants will be contacted by us if they are of interests for us, before 2026-01-10. If not contacted by then, you have not been offered the position. Only applicatons by mail. Not by phone.
Monthly payment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: work.gammalstorp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djurskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Birgersson, Anders Carl
Gammalstorp 1 (visa karta
)
583 91 VIKINGSTAD Arbetsplats
Birgersson Anders Carl Jobbnummer
9638790