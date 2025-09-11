Djurskötare, mjölk
2025-09-11
Djurskötare sökes
Vi söker en djurskötare till vårt lantbruk i Påarp. Arbetsuppgifterna är mjölkning och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter som finns på ett lantbruk.
Du behöver ha körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till gården.
Tjänsten är på ca 80%. Eftersom det mestadels handlar om mjölkning är vår arbetsdag delad. Arbetstiderna är 06:00-11:00 och 16:00-20:30. Schemalagd arbetstid. Även övrigt arbete kan förekomma.
Brinner du för att arbeta med djur och på en gård som vår så är du varmt välkommen att söka tjänsten.
Ring om du har frågor om tjänsten på 0733193640 eller maila din ansökan senast 30/9-25.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
