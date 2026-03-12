Djurskötare/lantarbetare

Larsson, Rolf Ove / Djuruppfödarjobb / Borgholm
2026-03-12


Vi har beslutat att utöka personalen. Gården baseras på mjölkproduktion. Vi söker en djurskötare som är punktlig, ansvarsfull, noggrann och ordningsam, med gott ordningssinne. På gården finns c:a 100 st mjölkkorkor och c:a 175 ungdjur. Korna mjölkas av 2 st De Laval mjökrobotar, installerade 2023. ungdjuren finns på både spalt, djupströ och uppbundet system. Du får arbeta mycket självständigt och ta hand om djuren som att utfodra, rengöra, och använda fodervagnar, rundbalsupprullare mm. Det förekommer även hägnad, djurtillsyn med vattenfyllning på bete mm. Traktorvana och seminkurs är meriterande. Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: ovesandby@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Larsson, Rolf Ove
Egby 116 (visa karta)
387 95  KÖPINGSVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Larsson Rolf Ove

Jobbnummer
9792104

