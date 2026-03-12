Djurskötare/lantarbetare
Larsson, Rolf Ove / Djuruppfödarjobb / Borgholm Visa alla djuruppfödarjobb i Borgholm
2026-03-12
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Larsson, Rolf Ove i Borgholm
Vi har beslutat att utöka personalen. Gården baseras på mjölkproduktion. Vi söker en djurskötare som är punktlig, ansvarsfull, noggrann och ordningsam, med gott ordningssinne. På gården finns c:a 100 st mjölkkorkor och c:a 175 ungdjur. Korna mjölkas av 2 st De Laval mjökrobotar, installerade 2023. ungdjuren finns på både spalt, djupströ och uppbundet system. Du får arbeta mycket självständigt och ta hand om djuren som att utfodra, rengöra, och använda fodervagnar, rundbalsupprullare mm. Det förekommer även hägnad, djurtillsyn med vattenfyllning på bete mm. Traktorvana och seminkurs är meriterande. Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: ovesandby@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Larsson, Rolf Ove
Egby 116 (visa karta
)
387 95 KÖPINGSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Larsson Rolf Ove Jobbnummer
9792104