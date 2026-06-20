Djurskötare kor/kalvar
Olastorps Lantbruk AB / Djurskötarjobb / Hässleholm Visa alla djurskötarjobb i Hässleholm
2026-06-20
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Just nu är Hörröds Gård i en spännande expansionsfas med nybyggnation av ett stall för mjölkproduktion med fem st Lely A5 som kommer tas i drift under sommaren 2026. På gården är vi ca 10 medarbetare som arbetar med mjölkproduktion, dikor och växtodling.
Vi söker nu efter en djurskötare till vår mjölkproduktion, gärna med tidigare erfarenhet av mjölkproduktion. Du kommer arbeta i kostall och kalvstall. Arbetsuppgifterna innefattar alla förekommande arbetsuppgifter inom djurskötsel. Enklare administration är även en del av arbetet.
Du som söker trivs med att arbeta i grupp men kan även arbeta självständigt. Arbetet är praktiskt och fysiskt och kräver en noggrannhet och känsla för djurens välmående.
Vi söker dig som har ett gott djuröga, är ansvarstagande, noggrann och pålitlig samt har ett intresse för lantbruk och mjölkproduktion.
Körkort är krav samt att du behärskar svenska i skrift och tal.
Önskvärd utbildning är naturbruksgymnasium.
Tjänsten är dagtid och var tredje helg. Heltidstjänst eller enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning med tre månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: nasgardenslantbruk@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olastorps Lantbruk AB
(org.nr 559117-2571)
282 76 HÄSTVEDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hörröds Gård Jobbnummer
9971571