Djurskötare gris
Valla Suggcenter Aktiebolag / Djuruppfödarjobb / Vadstena Visa alla djuruppfödarjobb i Vadstena
2026-07-22
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Valla Suggcenter söker en djurskötare som vill vara en del av vårt team. Vi arbetar med reproduktion och suggor, där djurvälfärd, noggrannhet och goda resultat står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Arbetet består främst av:
Inseminering av suggor.
Brunstkontroll.
Dräktighetskontroller och uppföljning.
Daglig tillsyn och skötsel av suggor.
Registrering och dokumentation.
Tvätt och rengöring av stallar mellan omgångar.
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för djur och vill arbeta med suggor.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett gott djuröga.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Erfarenhet av reproduktion, inseminering eller grisproduktion är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet och vilja att lära.
Vi erbjuder:
Ett självständigt och utvecklande arbete.
En modern arbetsplats med fokus på djurvälfärd och god produktion.
Kompetenta kollegor och möjlighet att utvecklas inom reproduktion och suggskötsel.
Tillsvidareanställning på heltid enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Valla Suggcenter, Östergötland
Tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till valla@vallasuggcenter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
via mail
E-post: valla@vallasuggcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djurskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valla Suggcenter Aktiebolag
(org.nr 556457-3979)
Stavlösa 1003 (visa karta
)
592 92 VADSTENA Arbetsplats
Lonaeus Lantbruk Jobbnummer
10009072