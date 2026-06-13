Djurskötare, gris

Kärnell, Ruben / Djuruppfödarjobb / Mjölby
2026-06-13


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Vår produktion omfattar 220 suggor i integrerad produktion. Vi söker en erfaren och engagerad medarbetare.
Lantbruksutbildning och erfarenhet av grisproduktion krävs.
Kurs i villkorad läkemedelsanvändning, smärtfri kastration och seminering är meriterande
Tillträde snarast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: karin.m.karnell@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänst djurskötare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kärnell, Ruben

Arbetsplats
Kärnell, Ruben

Jobbnummer
9962468

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