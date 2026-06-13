Djurskötare, gris
Kärnell, Ruben / Djuruppfödarjobb / Mjölby Visa alla djuruppfödarjobb i Mjölby
2026-06-13
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Vår produktion omfattar 220 suggor i integrerad produktion. Vi söker en erfaren och engagerad medarbetare.
Lantbruksutbildning och erfarenhet av grisproduktion krävs.
Kurs i villkorad läkemedelsanvändning, smärtfri kastration och seminering är meriterande
Tillträde snarast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: karin.m.karnell@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänst djurskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kärnell, Ruben Arbetsplats
Kärnell, Ruben Jobbnummer
9962468