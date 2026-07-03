Djurskötare
Hörninge Gård AB / Växtodlarjobb / Borgholm Visa alla växtodlarjobb i Borgholm
2026-07-03
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Hörninge Gård AB
Söker medarbetare till vårat team som skall arbeta med dagliga sysslor på gården som består av 360 kor som mjölkas av 7 stycken nyinstallerade wms 300 Delaval robortar med den senaste tekniken när det gäller att hitta och att ha koll på brunster och hälsa.
Det finns ungefär 400 ungdjur som föds upp i lösdriftstal där dom utfodras med band foder och tjurarna säljs när dom är 3 veckor gamla.
Små kalvarna föds upp i kalvstall med olika iglos beroende på storlek och utfodras med mjölktaxi.
Växtodlingen bestå av 420 ha som vi odlar vall, majs, spannmål på och ca 180 ha bete till djuren
Du kommer att ingå i ett team på4 personer som går på schemalagd arbetstid som innebär att man arbetar med sammanhängande arbetstid tex 06:00-15:00 eller 09:00-18:00 och var tredje helg.vi jobbar mycket med skapa och följa rutiner som vi tillsammans kommer överens om .Ladugården är modern och det finns mycket ny teknik som underlättar det dagliga arbetet med djuren.
Rekrytering kommer att ske löpande under annonstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-27
E-post: horningegard@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörninge Gård AB
(org.nr 556745-4201)
Hörningegatan 43 (visa karta
)
387 90 KÖPINGSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hörninge Gård AB Jobbnummer
9992450