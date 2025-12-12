Djurskötare
Nu söker vi för kunds räkning en
pålitlig och engagerad person som vill jobba med djurvård i en meningsfull och fysiskt aktiv miljö?
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• Daglig tillsyn och skötsel av gårdens värphöns - djurens välmående är alltid högsta prioritet
• Äggpackning och hantering av färska ägg
• Städning och utgödsling för att hålla djurstallarna rena och trivsamma
• Enklare reparationer och underhåll av gårdens byggnader och utrustning
• Du kommer även att arbeta en del självständigt, vilket gör att du bör vara trygg i att fatta egna beslut och planera din arbetsdag
Din profil
Vi söker dig som:
• Har ett intresse för djur och gärna tidigare erfarenhet av lantbruk eller djurskötsel (meriterande, men inget krav)
• Är ansvarsfull, noggrann och inte rädd för att ta i
• Gillar att jobba praktiskt och har en god fysik
• Kan ta dig till arbetsplatsen i tidiga morgontimmar (körkort och tillgång till bil är ett krav.
• Jobba 2 helger i månaden
• Behärskar svenska eller engelska i tal
Du kommer att arbeta i en viktig och uppskattad roll - djurens välmående är alltid i fokus, och din insats gör skillnad varje dag.
Tillsättning: Omgående, så snart vi hittar rätt person
Om Flexibel PP
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar.
