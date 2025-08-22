Djurskötare - Mjölk/Växtodling
2025-08-22
Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med djur, teknik och en stark teamkänsla? Vi söker en djurskötare till en av Sveriges mest moderna mjölkgårdar!
Vi har i uppdrag att hitta vår kunds nästa engagerade och erfarna djurskötare - en person som inte bara har ett gott djuröga, utan även ett intresse för teknik och maskiner. Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat team med fokus på djurvälfärd, kvalitet och samarbete. På gården finns över 1200 mjölkande kor som mjölkas med hjälp av robot, och kalvarna hålls i ett gruppsystem med ammor från cirka en veckas ålder. Gården ligger ca 40 min väster från Hudiksvall.Om tjänsten
I rollen som djurskötare blir du en viktig del av mjölkteamet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för det dagliga arbetet med korna, inklusive:
• Mjölkning med robot
• Tillsyn, foder och omvårdnad
• Kalvskötsel i gruppsystem
• Allmänt arbete i ladugården
• Traktorkörning och enklare maskinunderhåll
Arbetet är förlagt enligt ett rullande schema med förmiddags- eller kvällspass, samt var tredje helg. Flexibilitet är viktigt - ibland behöver man rycka in där det behövs, och man gör det tillsammans.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av mjölkning med robot
• Har ett gott djuröga och sätter djurens välbefinnande främst
• Är tekniskt lagd och har gärna erfarenhet av maskinkörning och traktorer
• Är strukturerad, lojal och kan prioritera dina arbetsuppgifter
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har en positiv inställning, gillar lagarbete och är inte rädd att ta i där det behövs
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är starkt meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära och utvecklas i din roll.Om företaget
Vi erbjuder:
• En tillsvidareanställning med provanställning inledningsvis.
• Ett stimulerande arbete i ett modernt lantbruk med högt satta mål för både produktion, djurhälsa och personaltrivsel.
• Ett trevligt arbetslag där samarbete och respekt för varandra genomsyrar arbetsmiljön.
• Möjlighet att vara med och producera mjölk från friska, välmående djur - och vara en del av något större.
Tjänsten är heltid/dagtid och du blir anställd av oss på Agroflow och uthyrd till vår kund. Du utgår hemifrån och arbetar efter det schema som du fått tilldelat. Vi erbjuder en heltäckande försäkring för din trygghet när du är ute på uppdrag, en närvarande chef som följer upp finns tillgängligt under hela uppdraget, pension- och betald semester.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Ojala på 019 - 675 46 44 eller via Emma@agroflow.eu
Vi ser fram emot att höra från dig - Varmt välkommen med din ansökan!
Låter det här som rätt utmaning för dig? Då vill vi gärna höra från dig! Sök redan idag eller tipsa någon du tror skulle passa i rollen.Om företaget
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.agroflow.eu Ersättning
