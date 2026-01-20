Djurskötare - Gris
2026-01-20
Nu söker vi Djurskötare - (Gris) med tillsättning omgående.
Är du en passionerad djurvän med erfarenhet av gris eller annan djurskötsel? Vill du arbeta i en dynamisk och omväxlande miljö med fokus på djurhållning? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker efter en engagerad och ansvarsfull djurskötare av gris till vår kund i Katrineholms kommun. Där kommer du att ingå i ett team som växer och där målet är att vara med och bidra till en god djurhållning och att få vara en del av en verksamhet under utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara skötsel av grisar, vilket inkluderar daglig omsorg, utfodring och hälsokontroller. Erfarenhet av seminering är meriterande, men inget krav. Arbetet kräver också en vidd av flexibilitet, då du kan få komma att hjälpa till i de stallar där du behövs som mest. Stor vikt läggs vid teamwork och att hjälpa sina kollegor.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av grisskötsel, med kunskap och erfarenhet av vaccinering och kastrering. Viktiga egenskaper är att du är lojal och plikttrogen, flexibel och strukturerad. Att jobba på gård innefattar stor frihet under ansvar, och att du inte är rädd för att hugga in där det behövs. Förmåga att arbeta självständigt och i team ser vi som en mycket god egenskap. God kommunikationsförmåga. Meriterande om du har erfarenhet av maskinkörning. B-körkort och bil är ett krav. Bostad finns att tillgå på gården vid intresse.Om företaget
Tjänsten är heltid/dagtid och du blir anställd av oss på Agroflow och uthyrd till vår kund. Du utgår hemifrån och arbetar efter det schema som du fått tilldelat. Vi erbjuder en heltäckande försäkring för din trygghet när du är ute på uppdrag, en närvarande chef som följer upp finns tillgängligt under hela uppdraget, pension- och betald semester.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Ojala på 019-675 46 44 eller via Emma@agroflow.se
Vi ser fram emot att höra från dig - Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden.
www.agroflow.se
