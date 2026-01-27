Djuransvarig sökes till Vårviks Gård i Trollhättan
2026-01-27
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om arbetsplatsen
Vårviks Gård är en av Arbetsmarknadsenhetens Förberedande enheter och här bedrivs arbetsmarknadsinsatser för deltagare som av olika anledningar befinner sig långt från ordinarie arbetsmarknad.
Kopplad till verksamheten finns tre arbetshandledare med olika inriktningar samt en kurator som fördelar sin tjänst över Förberedande enhetens samtliga verksamheter.
Arbetsuppgifterna som deltagarna på gården utför är varierande och kopplade till gårdsskötsel såsom djurskötsel, odling samt en del renoveringsarbeten enligt gammal tradition.
På gården finns grisar, hästar, får, getter, fjäderfän, kaniner och katter, och djuren används både i den dagliga driften och som en pedagogisk resurs i det arbetslivsinriktade arbetet.
Vi söker nu en djurskötare som har övergripande djuransvaret och som tillsammans med arbetshandledare fortsätter att utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som djurskötare har du huvudansvaret för djurhållningen i verksamheten och dina arbetsuppgifter består bland annat av:
• Huvudansvar för den dagliga djurskötseln och djurens välbefinnande
• Omvårdnad och skötsel av verksamhetens djur
• Utfodring, mockning, tillsyn samt skötsel av stall, hagar och gårdsmiljö
• Upprättande, uppföljning och anpassning av foderstater
• Kontakt och samverkan med veterinär samt uppföljning av djurhälsa
• Ansvar för rutiner kring djurskydd, hygien och säkerhet och kontakt med Länsstyrelsen vid behov
• Samverkan med kollegorna på gården
En del av arbetsuppgifterna utför du tillsammans med arbetshandledare och deltagare på gården.
Schema dagtid vardagar inklusive röda dagar och varannan helgKvalifikationer
Vi söker dig som har: (krav)
• Djurskötarutbildning med inriktning lantdjur
• Erfarenhet av praktisk djurskötsel av lantdjur
• God kunskap om djurhälsa, foderlära och djurskyddslagstiftning
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ett helhetsansvar för djurhållningen
• Goda kunskaper i svenska
• Kunna arbeta varannan helg
• B-körkort
• Förmåga till flexibilitet i arbetet då verksamheten bedrivs med levande djur och arbetsinsatser kan behöva anpassas utifrån djurens välmående
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsåtgärder, handledning eller social verksamhet
• Erfarenhet av arbete på 4H-gård eller liknande pedagogisk djurverksamhetDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, trygg och strukturerad, med ett stort engagemang för djurens välmående. Du är flexibel och har förståelse för att arbetet med djur ibland kräver anpassningar i arbetstider och arbetsuppgifter utifrån djurens behov. Du har ett pedagogiskt och respektfullt förhållningssätt och trivs med att kombinera praktiskt djurarbete med att möta människor med olika bakgrunder och förutsättningar.
Då gården är en öppen gård för besökare behöver du trivas med sociala kontakter och ha ett professionellt bemötande.
Förberedande enheten står inför utveckling av såväl verksamheter som arbetssätt och du kommer vara en del i att fortsätta utveckla det arbetet som påbörjats. Därav behöver du drivas av att arbeta med verksamhetsutveckling och att hitta nya lösningar. För att trivas hos oss behöver du ha en hög grad av självständighet och ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du har en nyckelroll för både djur och deltagare
• Arbete i naturnära miljö
• Dagtidsarbete med tjänstgöring varannan helg
• En möjlighet att få vara med och fortsätta utveckla en verksamhet med fokus på människans utveckling med hjälp av djur och natur
• Stöd från kollegor inom arbetsmarknadsenheten
• Friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och personalrabatter
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden har löpt ut.
Välkommen med din ansökan!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
