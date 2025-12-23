Divisionschef Öst till Nordic Wellness
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Brinner du för folkhälsa, ledarskap och vill vara med och forma framtiden för Sveriges största friskvårdskedja?
Nu har du chansen att ta en nyckelroll i ett växande företag där tempo, utveckling och glädje står i centrum.
Om Nordic Wellness
Vi är Sveriges största friskvårdskedja med över 400 klubbar och ett växande antal padelanläggningar runt om i landet. Med 550 000 medlemmar erbjuder vi ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar - med hög kvalitet, stort hjärta och starkt driv. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Vår operativa verksamhet är organiserad i fyra divisioner: Öst, Väst, Syd och Mellansverige. Varje division leds av en Divisionschef. Nu söker vi dig som vill ta ledningen för Division Öst.
Om rollen
Som Divisionschef har du det övergripande ansvaret för resultat, ledning och utveckling av cirka 100 klubbar inom Division Öst - en geografiskt omfattande region som sträcker sig från Stockholm och Uppland, via Sundsvall, och ända upp till Luleå och Umeå.
I dagsläget består divisionen av 9 distrikt med totalt 9 Distriktschefer
Du leder och coachar dina Distriktschefer och servicetekniker i det dagliga arbetet, följer upp verksamhetens resultat och driver utveckling mot våra högt uppsatta mål.
Tillsammans med tre andra Divisionschefer är du en viktig del i att driva organisationen framåt. Med ett tydligt och tryggt ledarskap arbetar du både strategiskt och operativt för att säkerställa hög kvalitet, god lönsamhet och en stark Nordic Wellness-anda.
Du rapporterar direkt till VD och COO, ingår i ledningsgruppen och samarbetar nära kollegor inom bland annat HR, ekonomi, marknad, IT och försäljning.
Rollen innebär att du utgår från Stockholm men rör dig regelbundet i hela divisionen varje vecka. Arbetet är mestadels förlagt till dagtid, men kvällar och helger kan förekomma.
Ditt uppdrag
Leda, coacha och utveckla 5 Distriktschefer och deras distrikt
Ha ett nära samarbete med serviceteknikerna för att säkerställa hög standard på våra klubbar
Säkerställa starka team, hög service och god försäljning
Driva divisionen mot uppsatta mål och resultat
Representera Nordic Wellness och vår kultur i alla led
Bygga och utveckla samarbeten internt och externt
Vara en aktiv och engagerad del av Nordic Wellness strategigrupp
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet som ledare, gärna med personalansvar över chefer
Har erfarenhet av att leda geografiskt spridda enheter, gärna inom service, retail eller träningsbranschen
Är en trygg, tydlig och närvarande ledare som kan motivera andra att växa
Har affärsfokus, är målinriktad och van att arbeta i högt tempo
Trivs i en föränderlig miljö och är snabb på att fatta beslut
Har god kommunikativ förmåga och lätt för att bygga relationer
Har B-körkort
Bor i Stockholm och har god lokalkännedom om regionen
Vad du får hos oss
En spännande och utvecklande roll i ett företag i stark tillväxt
Stort eget ansvar med möjlighet att påverka
En arbetsplats med stark gemenskap, energi och framåtanda
Kollegor som brinner för det de gör
Möjligheten att göra verklig skillnad - för både människor och folkhälsan
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Nordic Wellness med OnePartnerGroup Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Du utgår från kontor i något av våra klubbar i Stockholm.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Om du går vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester för att vi ska kunna göra den bästa matchningen av kandidater.
Vi ser fram emot att höra från dig!
