Diverse gårdsarbete

Åsberg, Margareta / Servicepersonaljobb / Norrtälje
2025-08-26


Fårskötsel, snickeri, målning , grästrimmning. Du skall arbeta på en jordbruksfastighet belägen strax norr om Norrtälje.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: margareta@asberg.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Åsberg, Margareta
Vitsjövägen 22 (visa karta)
761 73  NORRTÄLJE

Arbetsplats
Åsberg Margareta

Jobbnummer
9476225

