Diverse gårdsarbete
Åsberg, Margareta / Servicepersonaljobb / Norrtälje
2025-08-26
Fårskötsel, snickeri, målning , grästrimmning. Du skall arbeta på en jordbruksfastighet belägen strax norr om Norrtälje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: margareta@asberg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åsberg, Margareta
761 73 NORRTÄLJE Arbetsplats
Åsberg Margareta Jobbnummer
9476225