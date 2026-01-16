Diverse arbetare till Lantbruk

Norra Skånes Entreprenad AB / Djuruppfödarjobb / Hässleholm
2026-01-16


Publiceringsdatum
2026-01-16

Beskrivning av verksamheten
Mjölkgård med ca 250 mjölkande kor. Modern mjölkproduktion.
Goda kunskaper i svenska är ett krav.
För den rätte finns möjlighet att läras upp på plats.
Referenser krävs, skicka ansökan via mail. Vi söker dig som har ett genuint intresse för god djurhållning, samt ordning och reda.
Du bör vara trygg person, med social kompetens som är orädd inför stundande utmaningar.
Du är lyhörd, rak och tydlig. På gården finns både mjölkkor, ungdjur.
Arbetsuppgifter: Diverse förekommande inom djurhållning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post
E-post: lantbruks@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norra Skånes Entreprenad AB (org.nr 559498-4618)
282 66  VITTSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jordbruk AB

Jobbnummer
9689894

