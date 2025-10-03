Ditt nya jobb som Lastbilschaufför i Linköping
Hit & Dit Transport i Jönköping AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2025-10-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hit & Dit Transport i Jönköping AB i Linköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Ditt nya jobb som C-chaufför i Linköping
Är du en serviceinriktad C-korts chaufför bosatt i Linköping med omnejd? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete där du dagligen möter människor och får användning för din höga servicenivå. Du kommer att köra både C-korts lastbil och B-korts liftbil, vilket kräver flexibilitet och förmåga att hantera varierande arbetsdagar.
Om tjänsten
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag kl. 06:00-15:00
Omfattning: Heltid (100%)
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Start: Enligt överenskommelse - tjänsten är ledig omgående
Vem är du?
Du är självgående, har god lokalkännedom och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du förstår vikten av att alltid sätta kunden i fokus och är van vid att planera ditt arbete effektivt.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
C-körkort
YKB
God förståelse för svenska och engelska i tal och skrift
Hög servicenivå
Vi erbjuder
Som anställd hos Hit & Dit Transport Östergötland (Jetpak) får du en trygg anställning med kollektivavtal och ett engagerat team. Vi värdesätter personliga relationer, kvalitet och långsiktighet. Med över 30 års erfarenhet i branschen är vi ett kunskapsdrivet företag som kombinerar nytänkande med starkt engagemang.Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt till: teamleader.lkpg@hitochdit.eu
Vill du bli en del av vårt team? Ansök idag och bli vår nästa medarbetare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Mejla in din ansökan
E-post: teamleader.lkpg@hitochdit.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C-kort arbete i Östergötland". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hit & Dit Transport i Jönköping AB
(org.nr 556578-5986), https://www.hitochdit.eu/
Linköping (visa karta
)
581 28 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hit Och Dit Transport I Östergötland Jobbnummer
9538361