Ditt nästa äventyr: Bli personlig assistent!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kumla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kumla
2026-07-29
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, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Du kommer att jobba tillsammans med en glad och sprudlande ung kvinna på 29 år som har bestämt sig för att ta steget och flytta hemifrån, till sin första egna lägenhet. Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del i en ny, spännande vardag. Arbetsdagarna är fyllda med skratt, goda vänner, familj och kundens intressen som bland annat är att sporta och sjunga i kör. Du kommer att vara en stöttepelare och en naturlig del i vardagen och följer med på aktiviteter och skola samt till praktikplatsen. Arbetet är inte bara ett jobb, det är ett samarbete där du och kunden tillsammans skapar en vardag - en vardag fylld av möjligheter.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, flexibel och ansvarstagande. Det är även viktigt att du är driven och kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Vi söker dig som är social, empatisk och har en stor portion humor! För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du:
har goda kunskaper i svenska
har B-körkort
är rökfri (under arbetstid)
har tidigare kunskap om/erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av personlig assistans
delar kundens intressen för sport och sång
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Vi söker just nu två personliga assistenter. Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar". Tjänstgöringsgraden går att diskuteras, men är som utgångspunkt ca. 60 % för båda tjänsterna. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt, med 6 h jourtid under natten.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Elin Hjerénelin.hjeren@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8144534-2122184". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Fabriksgatan 22 (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10015460