Distriktssköterskor sökes till Vårdcentralen Centrum Laholm
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Laholm Visa alla sjuksköterskejobb i Laholm
Vårdcentralen Centrum Laholm söker nu två engagerade distriktssköterskor som vill bli en del av vårt kompetenta och hjärtliga team.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med möjlighet att påverka och utvecklas - i en miljö där både naturen och kollegorna ger energi. Välkommen till en arbetsplats där din kompetens verkligen gör skillnad!
Om arbetet
Uppdraget innebär varierade arbetsuppgifter för distriktssköterska på vårdcentral såsom telefonrådgivning, tidsbokning, bedömning och triagering samt mottagning.
Vi söker distriktssköterskor till BVC och mottagningsarbete.
BVC
Uppdraget innebär att arbeta utifrån barnhälsovårdens basprogram för att främja barnens hälsa och utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta bedömning av barns utveckling, stöd i föräldrarollen, hembesök hos våra nyfödda, föräldragrupper, läkarmottagning samt telefonrådgivning på BVC. Du kommer att ha en viktig roll som rådgivare till de familjer som du möter. Vi driver ett projekt tillsammans med kommunen " Trygg start Laholm" med utökade hembesök.
Mottagningar
Vi har en äldremottagning för de som är 75 år eller äldre. Där erbjuder vi daglig telefontid, råd och stöd kring hälsa, genomgång av mediciner samt övrigt kring äldres hälsa. Här arbetar man i nära samarbete med våra distriktsläkare. Vårdcentralen har även specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, uromottagning och livsstil. Utifrån dina förutsättningar och intressen finns det möjlighet att arbeta med specialistmottagning och äldremottagning.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag - fredag samt var fjärde helg.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Centrum Laholm har cirka 5 800 listade invånare. Vi ligger alldeles intill Lagan och har lokaler med en fantastisk utsikt och med närhet till strand, motion, golfbanor och vacker natur. Vi är idag cirka 30 medarbetare med olika professioner. På vårdcentralen har vi alla de mottagningar som behövs för att erbjuda en god och nära vård. Vi har ett välfungerande rehab och psykosocialt team. Vårt BVC ligger integrerat i familjecentralen i Laholm.
Vi är ett gott, glatt gäng som tar väl hand om varandra och vi tycker det är roligt att lära känna nya kollegor som tillför vår verksamhet nya idéer så att vi kan utveckla verksamheten till att bli ännu bättre!
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta på vårdcentral alternativt med mottagningsarbete.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt. Som person är du serviceinriktad och lösningsorienterad och har ett gott bemötande. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i team. Förmåga att vara flexibel i arbetet bedöms också vara en viktig egenskap. Goda datorkunskaper och goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift krävs för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Marie Lindell, Verksamhetschef 070-6595654 Jobbnummer
9734384