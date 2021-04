Distriktssköterskor eller sjuksköterskor till hemsjukvården i Ki - Kils kommun, Äldre - Sjuksköterskejobb i Kil

Kils kommun, Äldre / Sjuksköterskejobb / Kil2021-04-14Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!Sektor Äldre, arbetar med äldrefrågor och service inom bland annat särskilda boenden, hemtjänst och övriga äldrefrågor. Inom sektor äldre finns enheten Hälsa, vård och insatser som har ansvar för övergripande kommunal hälsa och sjukvård inom hela kommunen.2021-04-14Då en av våra kollegor inom kort går hem för att vara föräldralediga, söker vi nu en ersättare.Vikariatet kommer att starta som en längre visstidsanställning, anställningsformen kan med tiden komma att övergå till tillsvidareanställning.Sjukskötersketeamet tillhör enheten Hälsa, Vård och Insatser där även kommunrehab, biståndshandläggare, minnesteam, anhörigstödjare och avgiftshandläggare arbetar. Inom hemsjukvård i ordinärt boende och på särskilt boende arbetar idag 21 distriktssköterskor/sjuksköterskor.Sjuksköterskorna i hemsjukvården ordinärt boende utgår från Kils tätort där vi har kontor och tar oss hem till patienterna genom promenader, cykel eller kommunens bilar. Inom särskilt boende har sjuksköterskor sina kontor på boendet, Sannerud.Som distriktssköterska/sjuksköterska i hemsjukvård så är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser. Du kommer att utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser hos våra patienter. I det vardagliga arbetet ingår även det förebyggande arbetet för att upprätthålla hälsa och välmående.I tjänsten ingår det att delegera och handleda vård- och omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt vara ett professionellt stöd till patienter och närstående.Du trivs med att planera och arbeta självständigt men har förmåga att samverka inom teamet och tvärprofessionellt. Du kan se lösningar när hinder uppstår.Arbetstiden är schemalagd dag-, kväll- och helgtjänstgöring.Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har genomgått vidareutbildning för specialisering till distriktssköterska eller vård av äldre och har erfarenhet från hemsjukvård.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Legitimerad sjuksköterskaB-körkortVi kommer att hålla intervjuer fortlöpande under ansökningstiden.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.Varaktighet, arbetstid100% med viss flexibilitet. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningIndividuellSista dag att ansöka är 2021-05-02Kils kommun, Äldre5690142