Distriktssköterska till Zätagränd Hälsocentral
Region Jämtland Härjedalen, Zätagränds hälsocentral / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-06-24
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Zätagränds Hälsocentral rekryterar nu efter en distriktssköterska och ny kollega!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå universitet.
Zätagränd hälsocentral ligger centralt placerad i Östersund och är en mycket väl fungerande hälsocentral med trivsel på hög nivå och god arbetsmiljö! Enheten kännetecknas av gott samarbete mellan alla yrkeskategorier och en positiv inställning till utvecklingsarbeten. Hälsocentralen är bemannad med både specialister, utbildningsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Här finns också rehabkoordinator, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnaster och psykosocial enhet. Vi har en välbesökt familjecentral med barnmorskemottagning, barnhälsovård, socialtjänst samt öppen förskola. Vi är drygt 60 medarbetare och två enhetschefer som tillsammans tar hand om drygt 13 00 listade patienter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Att arbeta som Distriktssköterska hos oss innebär bland annat sedvanligt arbete som mottagning och telefonrådgivning. Vi gör hembesök och har mottagning av akuta patienter.
Arbetet är både omväxlande och självständigt. Tillsammans med en läkare har du ett områdesansvar för ett visst antal patienter, vilket innebär ett nära samarbete och teamarbete hos oss är viktigt.Kvalifikationer
Vi rekryterar nu en distriktssköterska/sjuksköterska alternativt en legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom exempelvis astma/KOL, medicin eller äldrevård. Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvård. För sjuksköterskor krävs minst fem års erfarenhet och en trygghet i yrkesrollen.
Du är lösningsfokuserad, ser möjligheter och vill bidra till verksamhetens utveckling utifrån ett personcentrerat synsätt. Hos oss arbetar du nära andra yrkesgrupper och ges utrymme att påverka arbetssätt utifrån din kompetens och ditt engagemang. Vi värdesätter att du är engagerad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du tar ansvar, visar initiativ och bidrar till ett gott arbetsklimat, samtidigt som du tillsammans med dina kollegor säkerställer ett professionellt bemötande och bästa möjliga vård för patienterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/189/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/
Zätagränd 3 (visa karta
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831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Zätagränds hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Johanna Jansson johanna.jansson@regionjh.se 063-142189 Jobbnummer
9976053