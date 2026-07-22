Distriktssköterska till Vårdcentralen Vellinge BVC
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Vellinge Visa alla sjuksköterskejobb i Vellinge
2026-07-22
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Vårdcentralen Vellinge är en välfungerande och uppskattad vårdcentral med cirka 10 000 listade patienter och en barnavårdscentral (BVC) med omkring 1 250 inskrivna barn. Här blir du en del av ett engagerat team med cirka 40 medarbetare bestående av allmänspecialister, ST- och AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, psykolog, dietist samt medicinska sekreterare och receptionist. Tillsammans erbjuder vi ett komplett primärvårdsutbud där vårdcentral och BVC samverkar för att ge en trygg, nära och sammanhållen vård för våra patienter och deras familjer.
Nu söker vi en distriktssköterska till vår BVC, som är en viktig del av Vårdcentralen Vellinges verksamhet. Hos oss blir du en del av en trevlig och engagerad arbetsgrupp och arbetar i nära samarbete med dina kollegor på vårdcentralen. BVC är belägen på Familjernas hus i centrala Vellinge, där vi även samverkar med barnmorskor, socionom och förskolelärare inom familjecentralen. Tillsammans fortsätter vi att utveckla vår verksamhet med hög kvalitet, stark teamkänsla och patienten i fokus.
Är du distriktssköterska och söker en arbetsplats präglad av samarbete, engagemang och yrkesstolthet? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne med det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Du arbetar självständigt men har alltid en kollega nära att samarbeta med. Som stöd finns även teamet på familjecentralen som hjälp vid behov.
Rollen som BVC-sjuksköterska är varierad med allt från vaccinationer, hembesök, läkarmottagningar, hälso-och utvecklingsbedömningar och framförallt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete där du får använda hela din kompetens i mötet med patienten. Vi värdesätter samarbete och ett flexibelt arbetssätt, där vi tillsammans skapar en arbetsmiljö präglad av engagemang, god stämning och utveckling. Som ny medarbetare får du en yrkesanpassad introduktion och goda möjligheter att växa i din roll.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad distriktssköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska, motsvarande minst nivå C1. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård, BVC eller dokumentation i journalsystemet PMO.
Som person är du trygg i din yrkesroll, flexibel och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett genuint intresse för att ge våra patienter ett gott och respektfullt omhändertagande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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235 31 VELLINGE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Björn Hassgård, Verksamhetschef 0725-422913 Jobbnummer
10009440