Distriktssköterska till vårdcentralen Teleborg
Region Kronoberg, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2025-10-09
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till primärvården! Ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Vi består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter, att Kronobergarna ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.
Nu söker vi dig som vill jobba som distriktssköterska med intresse för diabetes. Vi står inför nya arbetssätt med patienten i centrum och siktar på att vara en digifysik vårdcentral! Vi jobbar nu aktivt med att utarbeta kliniska spår för de stora patientgrupperna och inför nya arbetssätt för att kunna ta hand om de patienter som behöver oss mest.
Vårdcentralen Teleborg ligger i ett dynamiskt och växande område och är en av de största vårdcentralerna i Region Kronoberg med cirka 11 000 listade patienter. Under den senaste tiden har vi målmedvetet arbetat för att bli oberoende av hyrpersonal, och många distriktssköterskor och sjuksköterskor har valt att börja arbeta hos oss. Tillsammans är vi ett sammansvetsat team av sjuksköterskor med bred kompetens och olika specialiseringar - nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens nära vård tillsammans med oss.
Här ingår du i ett team bestående av läkare, distriktsköterska/sjuksköterska, undersköterska, vårdkoordinator, rehabkoordinator och administrativ personal som jobbar tillsammans med patienten i centrum. På vårdcentralen Teleborg har vi ett unikt arbetssätt där vi jobbar tätt ihop och samarbetar med rehabpersonalen såsom fysioterapeut, arbetsterapeut samt samtalsterapeut.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt glada team! Och vi som är chefer, Camilla och Susanne, ser fram emot att starta flera spännande arbeten och utvecklingsprojekt tillsammans med dig och dina kollegor.
Så, om du gillar att testa nya arbetssätt, ser möjligheter istället för hinder samt vill vara med och utveckla den nära vården tycker vi du ska söka denna tjänst! Nu börjar vår resa tillsammans!Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete som distriktssköterska på vårdcentralen.
Som distriktssköterska arbetar du inom kliniska spår för våra stora patientgrupper. Utöver arbete på specialistmottagning/inom kliniska spår ingår mottagningsarbete, rådgivning med patienter och tidsbokning. Vi möter våra patienter genom digitala ingångar och digitala konsultationer i hög grad och som första alternativ. Digitalt först, fysiskt när det behövs!
Som distriktssköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral. Där finns vi till för våra medborgare, helger och vardagar efter kl. 17. Vi är många som delar på uppdraget och vi erbjuder dig en särskild introduktion för jourläkarcentralen, allt för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från vårdcentral eller mottagningsarbete kopplat till diabetes.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner dig bekväm med förändringsarbeten. Du trivs med att jobba i team och har både förmåga och intresse att tänka i nya banor för patientens bästa.
Vi satsar på dig och din utveckling, läs mer om våra möjligheter och förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
Vi ser fram emot din ansökan! För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV samt personligt brev
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
