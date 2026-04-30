Distriktssköterska till Vårdcentralen Sösdala
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en mindre vårdcentral där du får ett nära samarbete med kollegor, god kontinuitet med patienter och en vardag där du verkligen gör skillnad? Hos oss i Sösdala blir du en viktig del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och stark gemenskap.
Vi är en vårdcentral med cirka 3 700 listade patienter och en bred verksamhet med bland annat diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning och distriktssköterskemottagning. Vi har ett nära samarbete med fysioterapeut på Vänhem samt arbetsterapeut och kurator via Vinslövs vårdcentral. Teamarbete är en självklar del av vår vardag och vi har daglig rond tillsammans med läkare där vi gemensamt lyfter patientärenden.
Sösdala erbjuder det bästa av två världar; ett tryggt och lugnt vardagsliv med naturen runt knuten, samtidigt som du har smidig pendling till större orter. Med tågstation precis intill tar du dig snabbt till Hässleholm, Lund eller Kristianstad. Här finns goda förutsättningar för både familjeliv och fritid, med närhet till skolor, service och ett enklare livspussel.
Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska alternativt distriktssköterska i primärvård. Det innefattar telefonrådgivning, triagering samt mottagningsarbete, med både planerade och akuta patientbesök.
Du har en viktig roll i teamet och deltar i daglig rond tillsammans med läkare där patientärenden diskuteras och planeras gemensamt. Arbetet är varierat och ger dig möjlighet att arbeta brett inom primärvårdens uppdrag. Har du ett särskilt intresse inom ett område finns goda möjligheter att utvecklas och fördjupa din kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, alternativt utbildad distriktssköterska, med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska, motsvarande lägst nivå C1. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård eller tidigare arbetat i journalsystemet PMO.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du värdesätter samarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är engagerad, lösningsorienterad och har ett genuint patientfokus.
Vill du bli en del av ett engagerat team där din kompetens verkligen gör skillnad? Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter/yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därefter komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
