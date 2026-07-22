Distriktssköterska till Vårdcentralen Råå
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-22
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Nu vill vi utöka med ytterligare en distriktssköterska!
Är du legitimerad distriktssköterska och vill jobba på en arbetsplats med ett välfungerande team och ett positivt arbetsklimat samt kombinera ett omväxlande och utvecklande arbete med möjligheten att ta ett dopp i havet innan eller efter arbetsdagen? Är din dröm att bygga långsiktiga patientrelationer och följa patienternas hälsa över tid? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Vårdcentralen Råå ligger i södra Helsingborg, bara ett stenkast från havet, med bra tåg- och bussförbindelser. Vi är drygt 50 anställda som tar hand om våra 11 300 listade patienter. Dessa patienter erbjuder vi ett brett utbud av mottagningar inom diabetes-, astma/KOL-, hypertoni-, äldrevårds- och distriktssköterskemottagning samt barnavårdscentral. Vi strävar också efter att alla patienter ska få en egen namngiven läkare, och att patienter med kroniska sjukdomar regelbundet blir kallade från en väntelista till besök. Detta för att säkerställa en god och kvalitativ vård för våra patienter.
Hos oss arbetar vi tvärprofessionellt och teambaserat och dörrarna står alltid öppna för kollegiala frågor och diskussioner. Vi har dagligen ett kort morgonmöte för att hålla alla ajour med vad som händer i verksamheten. Därutöver strävar vi alltid efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare och patienter samt en hög vårdkvalitet. Vi arbetar utifrån våra ledord; kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet samt en god arbetsmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
I din roll som distriktssköterska arbetar du med allt från hälsoförebyggande åtgärder till att ta hand om akut sjuka människor. Ditt arbete är avgörande för att patientflödet skall fungera väl. Det gäller att kunna triagera patienterna både till rätt profession, på rätt vårdnivå och att göra korrekta medicinska prioriteringar. Triagering och bedömning görs via telefon, via chatt, mejl, videosamtal eller på plats som inbokad bedömning på vår triagemottagning. En del av tjänsten kommer även bestå av egen mottagning med distriktssköterskeuppgifter. Dina arbetsuppgifter kommer därför vara varierande och stimulerande. Det finns läkare tillgänglig och därmed goda möjligheter till sambedömning för utveckling av kunskapsnivån.
Som ny hos oss kommer du erbjudas en introduktion som vi planerar utifrån var du befinner dig kompetensmässigt. Därtill kommer du få möjlighet att både gå bredvid för dina egna arbetsuppgifter och att hospitera hos andra professioner för en fördjupad inblick i vad primärvård innebär. Hos oss får du möjlighet att utvecklas som person och i din profession, bland annat genom kontinuerlig fortbildning. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad distriktssköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägsta nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är en förutsättning för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet från primärvård eller på akutmottagning.
Vi söker dig som är duktig på att planera och organisera ditt arbete, men även har förmåga att prioritera och ställa om när det behövs. Du är noggrann, trygg och stabil samt ser patienterna utifrån deras olika behov. Vidare är du lyhörd och empatisk samt har ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor. Du visar ett stort engagemang i ditt arbete, har lätt för att samarbeta och tycker om att ha en variation av arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du, precis som vi, har ett intresse av att arbeta med utveckling och förbättring. Därför förväntar vi oss att du deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten samt ansvarar för din kompetensutveckling. Du trivs och är trygg i din roll som distriktssköterska, och delar prestigelöst med dig av dina kunskaper till såväl kollegor som till studenter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336987". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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252 70 RÅÅ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Sara Appeltofft, Verksamhetschef 0725865068 Jobbnummer
10008922