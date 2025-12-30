Distriktssköterska till Vårdcentralen Örkelljunga
2025-12-30
Gör skillnad. Varje dag.
På Vårdcentralen Örkelljunga arbetar cirka 20 engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för omkring 6000 listade patienter. Vi har en bred kompetens med specialister i allmänmedicin, ST- och AT-läkare samt ett väl sammansvetsat team av sjuksköterskor och distriktssköterskor.
Vår verksamhet omfattar flera specialiserade mottagningar, bland annat för astma/KOL, diabetes, äldrevård, rökavvänjning och blodtryckskontroller. Vi har även en familjecentral med barnavårdscentral (BVC), vilket gör att vi kan erbjuda stöd och vård för hela familjen. Vidare har vi ett nära och välfungerande samarbete med sjukgymnastikmottagningen, där fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillsammans med vår kurator med KBT-inriktning bidrar till en helhetsinriktad vård för våra patienter.
Hos oss arbetar vi varje dag med målet att främja hälsa och välbefinnande hos våra patienter och invånare. Du möts av en varm och välkomnande arbetsplats där kollegialt stöd och samarbete är en självklarhet. Vi trivs tillsammans, och vårt engagemang genomsyrar allt vi gör.
Sköterskegruppen är stabil med låg personalomsättning, vilket är ett tydligt tecken på den goda arbetsmiljö och sammanhållning vi har. Tillsammans skapar vi en vård som gör skillnad både för våra patienter och för varandra.
Vi står nu inför en pensionsavgång och söker en distriktssköterska som vill bli en del av vårt välfungerande och erfarna team. Hos oss får du en trygg och stabil arbetsmiljö där samarbete och kollegialt stöd är en självklarhet.
I rollen som distriktssköterska får du en omväxlande och stimulerande vardag, där du arbetar både på egen mottagning och inom vår äldrevårdsmottagning. Du ansvarar även för vaccinationsmottagningen, där din kompetens spelar en viktig roll för att främja god hälsa hos våra patienter.
Utöver detta ingår schemalagd telefonrådgivning och triagering, där du med din erfarenhet och ditt professionella omdöme säkerställer att patienterna får rätt vård i rätt tid. Vi uppskattar ditt engagemang för patientnära vård och din förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du är en värdefull del av vårt team.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård, och som har vidareutbildning till distriktssköterska. Det är även ett krav med goda kunskaper i svenska, motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig är serviceinriktad och alltid sätter patientens behov i första rummet. Du har ett genuint intresse för människor och en god kommunikativ förmåga, vilket gör att du på ett respektfullt och tryggt sätt kan möta och stötta våra patienter. Vidare då vi är en mindre arbetsplats värdesätter vi din samarbetsförmåga och flexibilitet i arbetsuppgifterna. Din vilja att bidra till teamets gemensamma mål och din anpassningsförmåga är avgörande för att vi tillsammans ska kunna erbjuda vård av hög kvalitet.
Vi tillämpar löpande urval.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
