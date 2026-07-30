Distriktssköterska till Vårdcentralen Ljungbyhed
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Klippan Visa alla sjuksköterskejobb i Klippan
2026-07-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
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Är du en dedikerad sjuksköterska eller distriktssköterska med genuint intresse för människors hälsa och välbefinnande? Då bör du läsa vidare.
På Vårdcentralen Ljungbyhed är vårt starkaste ledord tillsammans. I sin småskalighet med drygt 4 000 listade patienter och cirka 15 medarbetare finns inget utrymme för soloprestationer, här jobbar vi i team. Som medarbetare har du full support i vardagen av kunniga sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, medicinska sekreterare samt rehab- och psykosocial kompetens. Vi har även barnavårdscentral där vi möter den kommande generationen. Ledarskapet präglas av tillit och förtroende för medarbetarnas vilja och förmåga.
Våra hjärtan slår lite extra för de äldre och sköra, varför vi värnar ett nära samarbete med kommunal hemsjukvård och personal på särskilda boenden. Vår äldrevårdsmottagning är en naturlig länk där vi erbjuder patienterna en högkvalitativ vård med mycket god kontinuitet.
Vi är angelägna om att ständigt utvecklas och arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande insatser i verksamheten. Avsatt tid för kvalitetsarbete och egen förkovring är en självklarhet, liksom fortbildning. Arbetsplatsen präglas av ett gott och prestigelöst samarbete, med flertalet fina omdömen i såväl patient- som medarbetarenkäter. Personalomsättningen är låg, trivseln hög och engagemanget stort. Hos oss kan du trivas och utvecklas!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Arbetet är stimulerande och varierat, där du gör många egna bedömningar och ges möjlighet att utvärdera arbetet fortlöpande. Du utför vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom primärvården, såsom telefonrådgivning och triagemottagning, samt har utrymme för egen mottagning beroende på erfarenhet och utbildningsnivå.
Här erbjuds en individanpassad introduktion tillsammans med omtänksamma kollegor samt vid behov en mentor på enheten. Att stötta och utbilda varandra i arbetsgruppen är en del i vardagen, lika naturlig som att med stort engagemang möta och ta ansvar för våra patienter.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral är meriterande, liksom fördjupade kunskaper om kroniska diagnoser, som till exempel hypertoni, diabetes och åldrandets sjukdomar. Har du intresse för rehabkoordinatoruppdrag finns möjlighet att kombinera tjänsten med detta.
Som person är du ansvarstagande och empatisk, med en grundtrygghet i din roll som sjuksköterska. Du värnar om samarbetet såväl inom verksamheten, som med externa parter och har alltid patientens bästa för ögonen. Vi lägger stor vikt vid personliga lämplighet och ditt uppriktiga intresse för uppdraget.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan i dag.
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter/yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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264 51 LJUGNBYHED Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Verksamhetschef
Jenny M Sjögren Jenny.M.Sjogren@skane.se 0724657127 Jobbnummer
10016095