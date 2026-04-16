Distriktssköterska till Vårdcentralen Kungsbacka
2026-04-16
Hos oss är du alltid välkommen - nu söker vi distriktssjuksköterska till vårt arbetslag!
Om rollen
I din roll som distriktssjuksköterska hos oss får du arbeta i första linjens vård. Det innebär varierande arbetsuppgifter såsom mottagning, telefonrådgivning, digital mottagning, vaccination, rond och teamarbete samt annat sedvanligt vårdcentralsarbete och specialuppdrag.
Om du vill kombinera det bästa av två världar - det fysiska patientmötet och den digitala vårdens möjligheter så är det här du har stora möjligheter att utveckla och testa nya arbetssätt. Vårdcentralen Halland arbetar efter "digitalt först, fysiskt när det behövs" där grundpelaren är "tillsammans för tillgänglighet", vilket rent konkret betyder en vårdcentral där vi gemensamt med tekniken skapar en smart och trivsam arbetsmiljön som är hållbar på sikt och som ger våra patienter en god och säker vård.
Navet i verksamheten är att arbeta tillsammans, vi har alla ansvar för våra patienter. Vi tror att glädjen och utbytet är stort när vi delar arbetsdagen med varandra på ödmjukt och inkluderande sätt. På vårdcentralen Kungsbacka vill vi vara tillgängliga och ha hög kontinuitet för våra patienter.
Arbetsuppgifter
I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter som distriktsköterska på vårdcentral, men med fokus på följande uppdrag.
Första linjens vård
Bedriva primärvård i digitala plattformar med chatt, video och telefoni.
Möjlighet att få vara med och utveckla vårdcentralen.
Om arbetsplatsen
Hos oss är du alltid välkommen - Vårdcentralen Kungsbacka är Region Hallands största vårdcentral med lite drygt 14 000 listade patienter. Verksamheten ligger på Kungsbacka Närsjukhus, där vi är en bland många verksamheter.
Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv - Här får du möjlighet att jobba i ett större arbetslag med hög kompetens och god möjlighet till utveckling i en verksamhet som alltid strävar framåt och vill att medarbetarna trivs på arbetet.
Att välja oss ska vara enkelt - För oss är tillgänglighet och kontinuitet viktigt. Vi vill finnas till för våra patienter, där de vill möta oss. Vi vill vara en öppen och välkomnande vårdcentral, där såväl patienter som medarbetare ska trivas.
Legitimerad distriktssjuksköterska
Gärna vidareutbildning inom astma/kol
Erfarenhet av kliniskt arbete i primärvård
Erfarenhet, men främst en vilja att arbeta med digital hälso- och sjukvård
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Vårdcentralen Kungsbacka.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om du är nyfiken eller har frågor är du självklart välkommen att ringa till avdelningschef Tove för ett inledande samtal. Kontaktuppgifter nedan.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Kungsbacka sjukhus (visa karta
)
434 80 KUNGSBACKA Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Avdelningschef
Tove Höjer 0721-420556 Jobbnummer
9859274