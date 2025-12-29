Distriktssköterska till Vårdcentralen Kil
Vi söker nu en engagerad distriktsköterska till vårt härliga team på Vårdcentralen Kil!
Din arbetsplats
Vårdcentralen Kil har nästan 12 000 listade patienter och cirka 35 medarbetare.
Vi är en välfungerande vårdcentral med erfaren och engagerad personal. Vi är ett härligt gäng som verkligen trivs och bryr oss om varandra!
Vårdcentralen ligger naturskönt cirka två mil norr om Karlstad och har goda kommunikativa förbindelser, både buss och tåg finns som alternativ. Du arbetar i team tillsammans med läkare (distrikts-, ST- och AT-läkare), undersköterskor, vårdadministratörer, fotvårdsterapeut, kuratorer, rehab koordinator och vaktmästare. På vårdcentralen finns det även fysioterapimottagning, BMM, BVC samt ett laboratorium.
Vi arbetar utifrån ett arbetsmiljömässigt hälsofrämjande perspektiv, men erbjudande om friskvårdsbidrag och tid för hälsofrämjande aktivitet om verksamheten tillåter.
Som distriktssköterska arbetar du med sedvanligt förekommande arbetsuppgifter inom primärvård såsom självständigt mottagningsarbete samt telefonrådgivning. Vid akut omhändertagande utgår vårt arbetssätt från ett tvärprofessionellt akutteam.
Vi erbjuder även specialistsköterskemottagning för bland annat diabetes, hjärtsvikt, astma/KOL och demens. En viktig del av arbetet är även att handleda våra studenter från olika utbildningsnivåer.
Vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker i första hand dig som är legitimerad distriktssköterska, men även sjuksköterskor med specialistkompetens inom diabetes, astma/KOL, demens eller hjärtsvikt.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper som stabilitet och delaktighet för en god arbetsmiljö och säkerhetskultur.
Som person är du social och utåtriktad med en god förmåga att skapa relationer och bemöter patienter, anhöriga och kollegor på ett positivt och respektfullt sätt. Att arbeta i team och samarbeta med alla personalkategorier är något vi värdesätter högt samt att du har god självinsikt och självständighet. Du är flexibel och stabil, och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter samt hantera stressade situationer.
Om Region Värmland
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
