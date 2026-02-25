Distriktssköterska till Vårdcentralen Höör
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Höör Visa alla sjuksköterskejobb i Höör
2026-02-25
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Höör
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du distriktssköterska och har ett stort intresse för primärvård? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll tillsammans med glada och engagerade kollegor? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Välkommen till en trivsam och spännande arbetsplats mitt i Skåne. Vi är belägna i centrala Höör och hit är det lätt att ta sig med kollektivtrafiken och det är endast cirka tio minuters promenad hit från stationen. Vårdcentralen har cirka 10 000 listade patienter.
Hos oss finns sjuksköterskemottagning samt specialistmottagningar inom äldrevård, diabetes och astma/Kol. På vårdcentralen arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, psykolog, dietist, rehabiliteringskoordinator, fysioterapeuter, arbetsterapeut, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Du kommer till en varm och trevlig arbetsplats där vi trivs tillsammans och känner ett stort engagemang för vårt arbete med att främja hälsan hos våra patienter och invånare.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
I din roll som distriktssköterska arbetar du med egen mottagning i samarbete med kollega. Det förekommer även sedvanliga uppgifter på en vårdcentral såsom triagering och telefonrådgivning.
Vi har utvecklingsgrupper som våra medarbetare själva driver och utvecklar, vilket gör att nya och gamla erfarenheter möts och skapar en kreativ arbetsmiljö.
För att du ska komma in i verksamheten och i din roll på bästa sätt erbjuder vi dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov. Vi värdesätter personalens utvecklingsmöjligheter och är därför lyhörda inför dina önskemål. Hos oss får du vara med och påverka.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska, och har behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten är det också ett krav med språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare ser vi det som fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av primärvårdsarbete.
Vi förväntar oss att du, liksom vi, har ett genuint intresse för människor, ett gott bemötande och arbetar med patienten i fokus. Det är viktigt att du har en god förmåga att skapa förtroende hos både patienter och närstående, samtidigt som du är tydlig i din kommunikation. Du bidrar även aktivt till en god social arbetsmiljö, med ett öppet och glädjefullt arbetsklimat. Därtill har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team över yrkesgränser, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Jenny Emilsson, Enhetschef 0413-35 11 34 Jobbnummer
9762695