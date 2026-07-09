Distriktssköterska till Vårdcentralen Förslöv
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Båstad Visa alla sjuksköterskejobb i Båstad
2026-07-09
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Vill du arbeta på en vårdcentral där patientfokus, samarbete och utveckling står i centrum? Är du distriktssköterska med ett empatiskt förhållningssätt och en vilja att bidra till en högkvalitativ vård tillsammans med kunniga och engagerade kollegor? Varmt välkommen med din ansökan till Vårdcentralen Förslöv!
Förslöv är beläget på natursköna Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Vårdcentralen Förslöv växer och vi har nu cirka 6200 listade patienter och 24 engagerade medarbetare som arbetar i team för patientens bästa. Även våra lokaler har byggts ut och verksamheten bedrivs i helt nyrenoverade lokaler sedan hösten 2022.
Vi erbjuder god tillgänglighet med hög kvalitet och professionellt bemötande. Vårt mål är en god hälsa och livskvalitet för våra patienter, där vi ser till att de kommer i kontakt med rätt person och får rätt vård. Vi erbjuder läkarmottagning, barnavårdscentral (BVC), distriktssköterskemottagning samt specialistmottagningar inom exempelvis diabetes, astma/KOL och äldrevård. Hos oss arbetar även fysioterapeuter, kurator, arbetsterapeut och dietist.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny distriktssköterskekollega till vårt härliga team!
Du blir en del av en spännande och lärande organisation där vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet. Vi erbjuder en intressant och utvecklande tjänst med möjlighet att dela din tid mellan vår äldremottagning, vårdcentral samt distriktssköterskemottagning. På vår äldremottagning är du en viktig del i att skapa kontinuitet och delaktig för våra för våra äldre patienter. Vidare ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning, triagering och bedömningar.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad distriktssjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är en förutsättning för tjänsten samt giltigt B-körkort . Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvård men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
För dig är ett gott bemötande med patienten i fokus en självklarhet. Du trivs bra i samarbete med dina kollegor men har även förmågan att självständigt organisera ditt arbete och fatta egna beslut. Vi vill att du har en positiv inställning och bidrar till att hitta lösningar som leder oss framåt. Du behöver känna dig trygg i att arbetsuppgifterna kan variera och kunna vara flexibel när situationen kräver det. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335914". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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269 73 FÖRSLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Catharina Gyllenkvist, Verksamhetschef Catharina.gyllenkvist@skane.se 0431-58 71 66 Jobbnummer
9998196