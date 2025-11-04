Distriktssköterska till Vårdcentralen Anderslöv
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Trelleborg Visa alla sjuksköterskejobb i Trelleborg
2025-11-04
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Trelleborg
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Brinner du för framtidens primärvård - och vill göra verklig skillnad? Då kan detta vara din nästa stora möjlighet! Hos oss får du inte bara vara med och forma framtidens vård - du blir en del av ett engagerat team i en helt nybyggd, modern vårdcentral där nytänkande och omtanke går hand i hand. Har du dessutom ett särskilt engagemang för våra äldre patienter? Hos oss möts du av ett omtänksamt team och en miljö där din erfarenhet, värme och kunskap verkligen uppskattas.
Vårdcentralen Anderslöv en välfungerande enhet med en stabil personalgrupp med hög kompetens och väl utarbetade rutiner. Hos oss har vi patienten i fokus samt ett gott socialt klimat som gör att både personal och patienter känner sig välkomna.
Vi arbetar med en teambaserad inriktning där olika professioner samverkar och tillsammans skapar det bästa för våra patienter. Vårdcentralen är indelad i tre team och två gånger i veckan samlas de olika teamen för att diskutera aktuella patientärenden som kräver input från olika professioner. Dessa teamronder ger mervärde inte bara för våra patienter utan även för vår personalgrupp. Teamsamverkan ger arbetsglädje, kunskapslyft och en möjlighet att dela den vårdtyngd som komplexa ärenden kan ge.
Vi är engagerade i den digitala utvecklingen och har bland annat infört för våra patienter att söka vård digitalt. Sjuksköterskan som hanterar ärendet kan välja att chatta, ringa upp eller ha videokontakt med patienten. Detta verktyg blir ett komplement till vår telefoni.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Gillar du att planera och organisera ditt arbete med fokus på hög kvalitet? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Med ditt engagemang och din positiva inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat, där vi tillsammans arbetar för att ge våra patienter vård av högsta kvalitet.
I rollen som distriktssköterska får du en varierad och stimulerande vardag där du arbetar både på egen mottagning och inom äldrevårdsmottagningen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar dessutom schemalagd telefonrådgivning och triagering, där du med ditt professionella omdöme och din erfarenhet hjälper patienter att få rätt vård i rätt tid. Vi värdesätter ditt engagemang för patientnära vård och förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en viktig del av teamet.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag klockan 07.45 till 17.00.
Vi går mot fler digitala möjligheter inom vården vilket kommer förändra vårt arbetssätt och vi hoppas att du vill vara med på denna resa!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, med vidareutbildning till distriktssköterska. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi söker dig som har ett starkt servicetänk och alltid sätter patientens behov i första rummet. Du har ett genuint intresse för människor och en god kommunikativ förmåga, vilket gör att du på ett respektfullt och tryggt sätt kan möta och stötta våra patienter.
Eftersom vi är en mindre arbetsplats värdesätter vi din förmåga att samarbeta nära dina kollegor och att vara flexibel i dina arbetsuppgifter. Din vilja att bidra till teamets gemensamma mål och din anpassningsförmåga är avgörande för att vi tillsammans ska kunna erbjuda en vård av hög kvalitet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Louise Rijpma, Verksamhetschef louise.rijpma@skane.se 072-237 86 18 Jobbnummer
9588081