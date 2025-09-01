Distriktssköterska till vårdcentral i centrala Helsingborg
Vårdcentralen Väl Helsingborg AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-09-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårdcentralen Väl Helsingborg AB i Helsingborg
Vi öppnar en hel ny vårdcentral i hjärtat av Helsingborg den 3 november 2025 och vi söker nu en engagerad distriktssköterska som vill arbeta i en verksamhet med patienten i centrum.Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Vi är den nyaste vårdcentralen i centrala Helsingborg och vårt mål är att erbjuda vård av hög kvalitet, där trygghet, kontinuitet och nära samarbete mellan vårdpersonal är i fokus. Hos oss är alla medarbetare delaktiga i att skapa en modern primärvård.
Din roll
Som distriktssköterska hos oss blir du en viktig del av teamet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Mottagning och rådgivning för patienter i alla åldrar
Förebyggande insatser
Vaccinationer och hälsosamtal
Aktiv medverkan i utvecklingen av vårdcentralens arbetssätt
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska
Har ett genuint intresse för primärvård och förebyggande arbete
Är lösningsorienterad, flexibel och trivs i ett team där samarbete och patientfokus står i centrum
Vi erbjuder
En modern vårdcentral med centralt läge i Helsingborg
Engagerade kollegor och korta beslutsvägar
Arbete i en miljö med fokus på kvalitet och utveckling
Möjlighet att bidra med dina idéer och växa i din yrkesroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: has.alhafed@vchjartat.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vårdcentralen Väl Helsingborg AB
(org.nr 559409-1109) Arbetsplats
Vårdcentralen VÄL Helsingborg Kontakt
Hassanein Alhafed has.alhafed@vchjartat.se 0739987725 Jobbnummer
9484222