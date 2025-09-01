Distriktssköterska till vårdcentral i centrala Helsingborg

Vårdcentralen Väl Helsingborg AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg
2025-09-01


Vi öppnar en hel ny vårdcentral i hjärtat av Helsingborg den 3 november 2025 och vi söker nu en engagerad distriktssköterska som vill arbeta i en verksamhet med patienten i centrum.

Publiceringsdatum
2025-09-01

Om företaget
Vi är den nyaste vårdcentralen i centrala Helsingborg och vårt mål är att erbjuda vård av hög kvalitet, där trygghet, kontinuitet och nära samarbete mellan vårdpersonal är i fokus. Hos oss är alla medarbetare delaktiga i att skapa en modern primärvård.
Din roll
Som distriktssköterska hos oss blir du en viktig del av teamet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Mottagning och rådgivning för patienter i alla åldrar
Förebyggande insatser
Vaccinationer och hälsosamtal
Aktiv medverkan i utvecklingen av vårdcentralens arbetssätt

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska
Har ett genuint intresse för primärvård och förebyggande arbete
Är lösningsorienterad, flexibel och trivs i ett team där samarbete och patientfokus står i centrum

Vi erbjuder
En modern vårdcentral med centralt läge i Helsingborg
Engagerade kollegor och korta beslutsvägar
Arbete i en miljö med fokus på kvalitet och utveckling
Möjlighet att bidra med dina idéer och växa i din yrkesroll

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: has.alhafed@vchjartat.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vårdcentralen Väl Helsingborg AB (org.nr 559409-1109)

Arbetsplats
Vårdcentralen VÄL Helsingborg

Kontakt
Hassanein Alhafed
has.alhafed@vchjartat.se
0739987725

Jobbnummer
9484222

