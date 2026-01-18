Distriktssköterska till vårdcentral i Bromma
iQura Vårdcentral Bromma söker en distriktssköterska som vill vara med från start och bygga upp en ny, modern vårdcentral i nybyggda lokaler med mycket bra läge i Bromma. Du blir en del av ett erfaret team med visionen att erbjuda primärvård med hög kvalitet, hög tillgänglighet och långsiktig tillväxt där både patienter och medarbetare känner sig välkomna.
Varför iQura Vårdcentral?
Du får vara med och forma strukturer, arbetssätt och kultur från början.
Erfaret och engagerat team med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer.
Nybyggda, fräscha lokaler med goda kommunikationer i Bromma.
Värderingar som genomsyrar arbetet: prestigelöshet, medkänsla och engagemang. Publiceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska hos oss arbetar du med livsstilsförändringar med fokus på bland annat astma, KOL, diabetes, hypertoni, koagulationsbehandling och beroendeproblematik. Du kommer även att arbeta med minnestester och motiverande samtal.
Telefonrådgivning och bedömning, inklusive triagering till rätt vårdnivå.
Aktiv medverkan i förbättringsarbete, kvalitetsuppföljning och utveckling av rutiner i en växande verksamhet. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från primärvård eller liknande verksamhet.
Intresse/utbildning inom diabetes, astma/KOL, hypertoni och tobaksavvänjning.
Vana av journalsystemet TakeCare. Dina personliga egenskaper
Du trivs med att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och tycker om att ta ansvar, bidra med förbättringsförslag och driva utveckling i en mindre, växande organisation. Du har lätt för att samarbeta i team och delar våra värderingar prestigelöshet, medkänsla och engagemang.
Anställningsform och villkor
Heltid (100%) eller enligt överenskommelse.
Dagtid, flextid; provanställning enligt överenskommelse.
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension.
Friskvårdsbidrag.
Individuell lönesättning baserad på erfarenhet och kompetens.
Goda möjligheter till personlig kompetensutveckling och fortbildning inom primärvård.
Om iQura Vårdcentral Bromma
iQura Vårdcentral Bromma ingår i iQura AB, som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och helhetsperspektiv. iQura har avtal med Region Stockholm för att bedriva primärvård och vaccinationsverksamhet. Våra värderingar prestigelöshet, medkänsla och engagemang leder och genomsyrar vårt arbete.
Ansökan och kontakt
Adress: Norrbyvägen 32, 168 69 Bromma
Välkommen med din ansökan till alex@iqura.se
.
Urval och intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Medicinskt ansvarig läkare: Alex Jaranka, alex@iqura.se
, mobil 070-790 21 89 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: alex@iqura.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iqura Vårdcentral Bromma AB
(org.nr 559501-4431) Jobbnummer
9690259