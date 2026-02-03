Distriktssköterska till vårdcentral Husläkare i Linköping
2026-02-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Bli en del av vårt nya team på Husläkare Linköping, vårdcentral!
Vi söker en engagerad distriktssköterska. Detta är din chans att vara med och forma en helt ny vårdcentral från grunden!Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Husläkare Linköping är en nyöppnad vårdcentral i Tannefors som bedriver primärvård i avtal med Region Östergötland. I våra ljusa och moderna lokaler arbetar vi med patienten i centrum, med våra kärnvärden omtänksamhet, professionalism, engagemang och nytänkande i fokus.
Ditt uppdrag
Du får en nyckelroll i vår verksamhet och ansvarar till stor del för en egen mottagning för patienter. Dina övriga arbetsuppgifter är varierande och innefattar:
Triagering av patienter
Telefonrådgivning och bokning
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som vaccinationer och sårvård
Utveckling av det förebyggande hälsoarbetet
Vi erbjuder dig
Hos oss får du stora möjligheter att påverka ditt arbete och bidra till ett gott arbetsklimat. Tillsammans med medicinskt ansvarig läkare får du vara med och bygga upp vår verksamhet, med korta beslutsvägar och stöd från kompetenta kollegor.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av primärvård och mottagnings arbete. För oss är din samarbetsförmåga och flexibilitet mycket viktiga egenskaper. Du brinner för att ge professionell vård. Du har även en viktig roll i att leda och utveckla det förebyggande hälsoarbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: majdalani_70@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husläkarna i Linköping AB
(org.nr 559407-3693)
Nya Tanneforsvägen (visa karta
)
582 42 LINKÖPING Arbetsplats
Husläkare Linköping AB Kontakt
MAL
Mazen Majdalani majdalani_70@hotmail.com 0738937863 Jobbnummer
9721561