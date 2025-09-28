Distriktssköterska till Mitt i stan vårdcentral
NärkeCare AB / Sjuksköterskejobb / Örebro
2025-09-28
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker distriktssköterska till Mitt i stan vårdcentral, en privat vårdcentral som drivs på uppdrag av region Örebro län.
Vill du arbeta i en trygg och modern vårdmiljö där patienten står i fokus? Vi söker nu en engagerad distriktssköterska som vill bli en del av vårt team på timbasis.Publiceringsdatum2025-09-28Om tjänsten
Som distriktssköterska hos oss får du en varierad och stimulerande arbetsdag med både planerade och akuta patientmöten. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat rådgivning, vaccinationer, såromläggning, provtagning och att delta i utvecklingen av vår vårdcentral.Kvalifikationer
Legitimerad distriktssköterska
Meriterande:
Erfarenhet från arbete inom primärvården.
Vana att arbeta i journalsystemet Cosmic.
Vi erbjuder:
Timanställning med möjlighet till flexibla arbetspass
En välkomnande arbetsplats med god gemenskap
Möjlighet att utvecklas och arbeta med både barn och vuxna patienter
Start enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: admin@mittistanvc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktssköterska". Arbetsgivare NärkeCare AB
(org.nr 559416-5333)
Fredsgatan 2
)
703 39 ÖREBRO Arbetsplats
Mitt i stan vårdcentral Kontakt
Muhammed Alshamari admin@mittistanvc.se Jobbnummer
9529834