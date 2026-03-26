Distriktssköterska till Kristianstadkliniken
2026-03-26
Kristianstadkliniken är en vårdcentral belägen i centrala Kristianstad.
Hos oss kommer du till en vårdcentral som vill göra skillnad på riktigt och som arbetar långsiktigt för en bättre vård för alla. Här värdesätter vi samarbete och där medarbetarna får möjlighet att utvecklas i sin profession med ett närvarande och stöttande ledarskap.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Arbetet som distriktssköterska är varierat och ingen dag är den andra lik. I arbetet ingår att utföra medicinska bedömningar och behandlingar samt ansvara för egen vårddokumentation. Mötet med patienterna sker genom tidsbokade besök på mottagningen samt vid telefonrådgivning.
På sikt finns möjlighet för rollen att utvecklas och omfatta ökat ansvar inom förbättringsarbete och projektarbete på vårdcentralen.
Vem är du?
Vi söker dig som är distriktssköterska med erfarenhet av arbete inom primärvården. Du är ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta självständigt. Vi uppskattar om du bidrar med nya idéer och engagerar dig i verksamhetens utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du, tillsammans med dina kollegor, bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
Vilka är vi?
Hos oss behöver du aldrig känna dig ensam, vi arbetar tillsammans i ett engagerat team med många professioner. Vi vill att du ska trivas och må bra, och därför har vi kontinuerliga avstämningar för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas i din yrkesroll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef Lena Klingsand, telefon 073-1448490 eller lena.klingsand@primavard.se
Mottagning
Kristianstadkliniken slog upp portarna den 4 september 1994 på Östra Boulevarden 56. Idag finns vi på Döbelnsgatan 9 på tre våningsplan. Sedan den 1 maj 2009 är vi en del av Hälsovalet och har i dagsläget över 12 000 listade patienter.
Vi på Kristianstadkliniken har som mål att genom ett professionellt bemötande erbjuda vård av högsta kvalitet. Vi arbetar för en bättre hälsa och värnar om en miljömässigt hållbar utveckling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har utsett Kristianstadkliniken till Skånes bästa vårdcentral 2021. Genom en hög andel listade till fast läkarkontakt, goda resultat när det gäller nationella patientenkäten samt ett arbetssätt med fokus på kvalitet är ambitionen att fortsätta vara en vårdcentral av högsta klass.
För mer information om oss besök gärna vår hemsida: https://primavard.se/kristianstadklinikenOm företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/92".
Detta är ett deltidsjobb.

Kristianstadkliniken
9821080