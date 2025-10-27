Distriktssköterska till konsultuppdrag

Promediqa Group Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg
2025-10-27


Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Promediqa Group Sweden AB i Helsingborg, Malmö, Laholm, Halmstad, Kristianstad eller i hela Sverige

Om uppdraget: Vi söker en distriktssköterska till ett uppdrag på vårdcentral/mottagning med inriktning mot astma/KOL. Uppdraget startar i december/januari och pågår tillsvidare. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska inom astma/KOL-mottagning, med fokus på patientmöten, uppföljning och egenvårdsstöd.
Vi söker dig som:
Är legitimerad distriktssköterska
Har vidareutbildning inom astma/KOL
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt, positivt bemötande
Är lösningsorienterad, flexibel och engagerad i ditt arbete

Vi erbjuder:
Flexibiliet - välj vart och när du vill jobba
Trygghet och stöd - vi sköter all administration kring ditt uppdrag, regelbundna uppföljningar och tillgång till psykolog för stödsamtal
Tjänstepension och försäkringar - kollektivavtalsliknande villkor
Engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig 24/7
Boende på arbetsorten samt reseersättning

Observera att uppdragsort kan vara en annan än det som står i annonsen!
Ansökan: Låter detta som något för dig? Vi hanterar ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: info@promediqa.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Promediqa Group Sweden AB (org.nr 559470-5476)

Arbetsplats
Promediqa

Jobbnummer
9576079

Prenumerera på jobb från Promediqa Group Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Promediqa Group Sweden AB: