Distriktssköterska till konsultuppdrag

Om uppdraget: Vi söker en distriktssköterska till ett uppdrag på vårdcentral/mottagning med inriktning mot astma/KOL. Uppdraget startar i december/januari och pågår tillsvidare. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska inom astma/KOL-mottagning, med fokus på patientmöten, uppföljning och egenvårdsstöd.
Vi söker dig som:
Är legitimerad distriktssköterska
Har vidareutbildning inom astma/KOL
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt, positivt bemötande
Är lösningsorienterad, flexibel och engagerad i ditt arbete
Vi erbjuder:
Flexibiliet - välj vart och när du vill jobba
Trygghet och stöd - vi sköter all administration kring ditt uppdrag, regelbundna uppföljningar och tillgång till psykolog för stödsamtal
Tjänstepension och försäkringar - kollektivavtalsliknande villkor
Engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig 24/7
Boende på arbetsorten samt reseersättning
Observera att uppdragsort kan vara en annan än det som står i annonsen!
