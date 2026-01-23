Distriktssköterska till Järvsö Din hälsocentral
Järvsö Din hälsocentral har cirka 4300 listade patienter och tillhör verksamhetsområde primärvård Ljusdal. I Ljusdal finns också en dygnet runt öppen familjeläkarjour, närvårdsavdelning samt dagsjukvård som viktiga samarbetspartners.
Järvsö ligger mitt i landet med endast tre timmars tågresa från Stockholm. Här erbjuds ett rikt friluftsliv såväl vinter som sommar. Under vintersäsongen är Järvsöbacken med sina 23 nedfarter en av Sveriges mest besökta anläggningar för utförsåkning. Sommartid bjuder Järvsö på cykeläventyr både downhill samt genom flera mil uppmärkt cykelled i naturskön omgivning. Järvsö har även fina vatten som lämpar sig både till fiske, kajakturer och bad.
Verksamheten ska bli en del av Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, bolaget för de offentligt drivna hälso- och barnavårdscentralerna i Gävleborg. Övergången sker 1 februari 2026. Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar vi engagerat för en god arbetsmiljö och starka samarbeten mellan kollegor. Arbetet som distriktssköterska innefattas av stor flexibilitet med omväxlande samt stimulerande arbetsuppgifter och sker tillsammans med övriga yrkeskategorier för våra gemensamma patienters bästa. Du kommer att arbeta i team tillsammans med en engagerad och trygg arbetsgrupp bestående av distriktssköterskor, läkare, mottagningssköterskor, BVC- samt diabetessjuksköterska och undersköterskor på vårat lab. Vi har den gemensamma patienten i fokus där du som distriktssköterska har möjlighet att vara delaktig i vårt ständigt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är mycket varierande, då vi förutom våra ordinarie patienter även får möjlighet att ta hand om en hel del av våra besökande gäster under turistsäsongen. Vår styrka är att vi är måna om att det ska vara en god och välkomnande arbetsmiljö för alla.
Som distriktssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• planerad mottagning
• akutbesök
• telefonrådgivning
• samverkan med andra samhällsaktörer.
Hos oss får du
• en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus
• en individuell introduktion med stöd av mentor och som är anpassad efter dina tidigare erfarenheter
• goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling.
• vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet med samtliga kollegor
• ett självständigt arbete med möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som ser till och agerar utifrån verksamhetens bästa och som är öppen för och intresserad av hälsocentralens utveckling framåt. Vi värdesätter din förmåga att se utanför boxen, tänka i nya banor och finna nya lösningar. Arbetet kräver att du är lyhörd samt har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra och kan arbeta såväl självständigt som teambaserat. Du är uppmärksam, stabil och visar vilja och förmåga att hjälpa andra. I rollen behöver du ha förmågan att strukturera, organisera och prioritera för att kunna driva ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Som person ser vi att du kan arbeta självständigt, är lyhörd samt har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du visar både vilja och förmåga att hjälpa andra och är öppen för och intresserad av förändring och utveckling samt uppskattar ett varierande arbete i en utvecklingsintensiv miljö.
I rollen som distriktssköterska ska du
• vara legitimerad distriktssköterska
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har några års yrkeserfarenhet som distriktssköterska.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund: professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet.
Löpande urval och intervjuer.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
