Distriktssköterska till hemsjukvård i Hässelby
Vårdliljan AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårdliljan AB i Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vårdliljan söker en distriktssköterska till vårt hemsjukvårds team i Hässelby! Vi erbjuder ett stimulerande och meningsfullt arbete, med tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.
Uppdraget
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag-fredag. Tjänsten omfattar bl.a planering, samordning och genomförande av vårdinsatser, kontakt med andra vårdgivare och hemtjänst samt telefon- och direktkontakt med patienter och anhöriga. Vi sitter i hemtrevlig lokal i Hässelby Villastad.
Bakgrund
Du är utbildad distriktssköterska, har förskrivningsrätt i beställningsportalen (näringspreparat, diabeteshjälpmedel, sårvårdsprodukter, inkontinenshjälpmedel m.m). Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemsjukvård. Det är viktig att du har god datorvana, med erfarenhet av den webbaserade tjänsterna Pascal, (förskrivning av dosförpackade läkemede) och lifecare.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du ska kunna identifiera dig med Vårdliljans värderingar som är engagemang, logistik, integritet, teamwork, empati och nytänkande.
Egenskaper och personlighet
Det är viktigt att du har förmåga och uppskattar att arbeta självständigt. Du ska ha ett lösningsorienterat tänk och ha lätt för att samarbeta.
Vårdliljan
Vårdliljan bildades 2003 och har sedan dess vuxit successivt. Våra verksamhetsområden är basal hemsjukvård samt sjuksköterskeinsatser under jourtid inom äldreomsorg och LSS. Vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna och erbjuder friskvårdsbidrag. I vårt team har vi en mycket god stämning, där vi engagerar oss i varandras arbete och ställer upp för varandra när vi behöver hjälp.Vårdliljan är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001.
Förmåner
Att arbeta inom Vårdliljans hemsjukvård innebär att du alltid är ledig på kvällar, helger och helgdagar.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 3000kr/år och företagshälsovård
Vi sitter i en hemtrevlig, trevåningsvilla med tillhörande trädgård i Hässelby, vilket ger en inspirerande och lugn arbetsmiljö.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittar rätt kandidat. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: maria@vardliljan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårdliljan AB
(org.nr 556715-0619)
Loviselundsvägen (visa karta
)
165 70 HÄSSELBY Arbetsplats
Vårdliljan AB Jobbnummer
9640407