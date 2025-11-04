Distriktssköterska till Hallunda vårdcentral

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Botkyrka
2025-11-04


Visa alla sjuksköterskejobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Region Stockholm i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en trygg, engagerad och utvecklande miljö? Vi söker nu en distriktssköterska för tillsvidareanställning hos oss på Hallunda vårdcentral!

Vi är en stabil och sammansvetsad arbetsgrupp med ett nära samarbete mellan alla yrkeskategorier.

Hos oss präglas arbetsmiljön av öppenhet, hjälpsamhet och arbetsglädje. Vi arbetar tillsammans!

Publiceringsdatum
2025-11-04

Om företaget
Hallunda vårdcentral är en regiondriven resultatenhet med cirka 55 medarbetare. Här finns bland annat distriktsläkare, distriktssköterskemottagning, sjuksköterskemottagning, diabetes- och blodtrycksmottagning, astma/KOL- och äldremottagning, BVC, laboratorium, rehabkoordinator samt psykosocialt team. Du kan läsa mer om oss på Hallunda vårdcentral

Vi erbjuder:

Hallunda vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.

Vi på Hallunda vårdcentral erbjuder också:

Friskvårdsersättning 5000 kr/år
Möjlighet till friskvård under arbetstid
Flextid
Möjlighet att utvecklas i din profession via fortbildning
Individanpassad inskolning
Möjlighet att starta egen sjuksköterskeledd mottagning

Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde

Om dig:

Du är legitimerad distriktssköterska med intresse för primärvård. Det är meriterande om du har utbildning inom diabetes.

Du har ett patientfokuserat förhållningssätt, är flexibel, kommunikativ och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform:

Tillsvidareanställning på heltid. Deltid kan diskuteras. Provanställning kan tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Övrig information

Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.

Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.

Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:

• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.

• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.

• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

https://www.regionstockholm.se/jobb

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6857".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Stockholm (org.nr 232100-0016)

Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Hallunda vårdcentral

Kontakt
Juoell Abied Enhetschef
0734382695

Jobbnummer
9587340

Prenumerera på jobb från Region Stockholm

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Region Stockholm: