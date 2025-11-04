Distriktssköterska till Hallunda vårdcentral
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Botkyrka Visa alla sjuksköterskejobb i Botkyrka
2025-11-04
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en trygg, engagerad och utvecklande miljö? Vi söker nu en distriktssköterska för tillsvidareanställning hos oss på Hallunda vårdcentral!
Vi är en stabil och sammansvetsad arbetsgrupp med ett nära samarbete mellan alla yrkeskategorier.
Hos oss präglas arbetsmiljön av öppenhet, hjälpsamhet och arbetsglädje. Vi arbetar tillsammans!Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Hallunda vårdcentral är en regiondriven resultatenhet med cirka 55 medarbetare. Här finns bland annat distriktsläkare, distriktssköterskemottagning, sjuksköterskemottagning, diabetes- och blodtrycksmottagning, astma/KOL- och äldremottagning, BVC, laboratorium, rehabkoordinator samt psykosocialt team. Du kan läsa mer om oss på Hallunda vårdcentral
Vi erbjuder:
Hallunda vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Vi på Hallunda vårdcentral erbjuder också:
Friskvårdsersättning 5000 kr/år
Möjlighet till friskvård under arbetstid
Flextid
Möjlighet att utvecklas i din profession via fortbildning
Individanpassad inskolning
Möjlighet att starta egen sjuksköterskeledd mottagning
Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Om dig:
Du är legitimerad distriktssköterska med intresse för primärvård. Det är meriterande om du har utbildning inom diabetes.
Du har ett patientfokuserat förhållningssätt, är flexibel, kommunikativ och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning på heltid. Deltid kan diskuteras. Provanställning kan tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6857". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Hallunda vårdcentral Kontakt
Juoell Abied Enhetschef 0734382695 Jobbnummer
9587340