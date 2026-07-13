Distriktssköterska till Gustavsbergs hemsjukvård
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Värmdö Visa alla sjuksköterskejobb i Värmdö
2026-07-13
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Välkommen att jobba hos oss! Vi söker dig som är distriktssköterska till vår hemsjukvård och erbjuder dig ett varierat och ansvarfullt arbete i vacker skärgårdsmiljö.
Gustavsbergs vårdcentral är en av Sveriges största vårdcentraler. Bara 20 minuter med buss ifrån Slussen hittar du ett självständigt och varierande arbete i en fantastisk skärgårdsmiljö.
Vi erbjuder bilburen vård i hemmiljö i Gustavsberg, Ingarö och Värmdö. Vårt hemsjukvårdsteam består av cirka 15 stadigvarande medarbetare som arbetar självständigt men i nära samarbete till varandra. Tillgång till hemsjukvårdsläkare finns 5 dagar i veckan. Vi arbetar helgfria vardagar, måndag till fredag och ledig kvällar, helger och röda dagar.
På Gustavsbergs vårdcentral finns hemsjukvården samlad tillsammans med MVC, BVC, Rehab, första linjens psykiatri, husläkarmottagning, gynekologisk mottagning, ÖNH-mottagning i ett och samma hus. Detta underlättar samarbetet med olika professioner och specialister. I huset finns även en sagolik matsal.
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Du har möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider genom flextid och därmed din egen arbetssituation när verksamheten så tillåter. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr och erbjuder fri sjukvård. Du kan läsa mer om det här: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter för distriksköterska/sjuksköterska inom hemsjukvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller leg sjuksköterska.
Gärna erfarenhet av hemsjukvård.
B körkort krävs.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt och som bidrar till vårt goda arbetsklimat. Du behöver ha lätt för att samarbeta men även kunna ta eget ansvar. Du är serviceinriktad och kan ge "det lilla extra" till patienterna du möter. Arbetsbelastningen kan variera vilket ställer krav på flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Gustavsbergs universitetsvårdcentral Kontakt
Maria Silversten maria.silversten@regionstockholm.se +4687187106 Jobbnummer
10000469