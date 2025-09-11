Distriktssköterska till Gustafkliniken 50-75%
2025-09-11
Gustafkliniken är en familjeägd vårdcentral på Lidingö som drivs av dess grundare med ett livslångt engagemang i vården. Vi är en liten mottagning där samarbete och omtanke genomsyrar allt vi gör. Hos oss får du arbeta nära dina kollegor i en miljö där du är viktig - både som medarbetare och människa. Vi har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna.

Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska hos oss arbetar du med avancerad omvårdnad, rådgivning och behandling av patienter i alla åldrar. Arbetet omfattar patientomhändertagande på mottagning, via telefon och digitala flöden. Arbetsuppgifterna kan växla mellan hälsokontroller, vaccinationer, såromläggning, uppföljningen av kroniska sjukdomar, provtagning, laboratoriearbete, hemsjukvård och rådgivning kring livsstil och egenvård.
Arbetstiderna kommer att förläggas under klinikens öppettider vilket är:
Vardagar kl. 07:00-17:00
Lördagar kl. 08:30-14:30
Vi söker dig som
Har legitimation som distriktssköterska
Har minst 2-4 års erfarenhet inom primärvård
Har erfarenhet av arbete i laboratorium, mottagning och hemsjukvård
Har god datorvana och erfarenhet av journalsystem
Behärskar svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Har B-körkort
Är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt och har ett gott bemötande. Du trivs i ett mindre team där samarbete är centralt och där du får vara med och påverka.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till therese.almesjo@gustafkliniken.se
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: therese.almesjo@gustafkliniken.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktssköterska".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
181 32 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD & Grundare
Therese Varre Almesjö
therese.almesjo@gustafkliniken.se
0709820123
