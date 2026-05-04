Distriktssköterska till centralt hemsjukvårdsområde
2026-05-04
Är du en legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska med intresse för kommunal hemsjukvård? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vår centrala hemsjukvårdsenhet arbetar över hemtjänstområdena Staden Övre, Staden Nedre, Marielund och Erikslund, med 2-3 distriktssköterskor per område. Denna tjänst kommer att vara placerad i Erikslund där du kommer att ha ett områdesansvar.
Kommunens distriktssköterskor har yrkesutvecklarträffar två gånger per termin (med två eftermiddagar per tillfälle så alla ska få medverka). Syftet med dessa träffar är kompetensutveckling och kompetensutbyte. Varje träff har ett särskilt fokusområde som bestäms efter gruppens behov eller önskemål. Som distriktssköterska i hemsjukvården turas vi om att få delta på olika utbildningar, så som palliativa dagen, primärvårdsdagar och läkemedelsstämma.
Ditt nya jobb
Du kommer att arbeta tillsammans med väldigt kompetenta kollegor med lång erfarenhet. Vår centrala hemsjukvårdsgrupp består av totalt elva distriktssköterskor/sjuksköterskor, sex arbetsterapeuter, åtta fysioterapeuter, en undersköterska som fungerar som en resurs samt enhetschef. Vi utgår från vårt gemensamma kontor bredvid Österängsparken, vilket vi delar med de centrala hemtjänstgrupperna. I rollen kommer du ha ett nära teamarbete tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut och områdets hemtjänstgrupp.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är måndag-fredag 08.00-17.00 samt var 10:e helg och röda vardagar. När du arbetar helg delar du på distriktssköterskeansvaret med tre kollegor inom kommunen.
Är du trygg i dig själv och tycker om att arbeta självständigt men i nära teamsamarbete med kollegor och vårdpersonal i hemtjänst hoppas vi att du vill bli vår nya kollega!
Vanliga arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du att bedöma, planera, genomföra och utvärdera behandlings- och omvårdnadsinsatser. Arbetet utförs i samarbete med vårdpersonalen i hemtjänsten, dina sjuksköterske- och distriktssköterskekollegor samt med personal på hälsocentral och i den regionala specialistvården. Andra vanliga arbetsuppgifter är sårvård, palliativ vård, handledning och utbildning av hemtjänstpersonal samt delegering av arbetsuppgifter. Du dokumenterar och uppdaterar patientjournaler löpande i vårt verksamhetssystem.
I Östersunds kommun arbetar vi enligt ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt och vi strävar efter att bidra till en trygg och säker vård för våra medborgare så att de kan leva ett aktivt och självständigt liv. Som distriktssköterska hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos våra medborgare.
Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
B-körkort
Meriterande
Distriktsköterskelegitimation
Erfarenhet från kommunal vård
Erfarenhet från hemsjukvård
Goda kunskaper i sårvård
Vana av att arbeta i verksamhetssystemen Cosmic Link, Viva och MCSS
Vi söker dig
Som person har du en god empatisk förmåga samt är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är bra på att hitta lösningar och har en genuin vilja att hjälpa andra. Som sjuksköterska/distriktssköterska är du självgående, flexibel och stabil. I stressiga situationer behåller du lugnet och fokuserar på rätt saker. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 57 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Helena Hedlund helena.hedlund@ostersund.se 063-14 31 25 Jobbnummer
9890330