Distriktssköterska till BVC, vikariat

Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Distriktssköterska till BVC mottagning!
Vi välkomnar nu en ny distriktssköterska till vårt team på Östhammars vårdcentral! Vi erbjuder ett vikariat på heltid med tillträde 2025-11-17 till och med 2026-05-17 med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Vi riktar oss till dig som är intresserad av ett uppdrag där du arbetar med vår BVC mottagning. Dina arbetsuppgifter på BVC är omväxlande, där du följer barn med vårdnadshavare från nyfödd till dess att skolhälsovården tar vid. Du har en central roll i att möta familjernas behov, göra medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och prioriteringar. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande. Detta innebär ett brett och varierat arbete för dig som trivs i det kliniska arbetet.
Hos oss kommer du att arbeta med alla professioner på vårdcentralen.
Dina arbetsuppgifter består av sedvanligt arbete på BVC. Vi sätter patienten i fokus och vi ser gärna att du är intresserad av hälsopreventivt arbete. För oss är fortbildning viktigt och vi satsar på god handledning för våra framtida kollegor.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från primärvård.
Du som söker trivs med kliniskt arbete, har lätt för att samarbeta och diskutera med kollegor inom alla våra yrkesgrupper. Du ser utmaningen och glädjen i att följa dina patienter genom livets alla åldrar, där det är viktigt att du är en god kommunikatör på svenska både i tal och skrift. Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och för att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Du har en god samarbetsförmåga och förmåga att se utvecklingsmöjligheter. Din samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten kommer du att få nytta av hos oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Östhammars vårdcentral ligger i kuststaden Östhammar. Här finns omkring tusen öar och en rik kulturbygd med flera välbevarade Vallonbruk och herrgårdar. Vi har drygt 6 500 listade patienter och är 30 medarbetare. Vi erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten och verksamheten är du välkommen att kontakta gruppchef Maria Hasselgren på telefon: 072-204 54 19.
Din fackliga representant når du via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation, specialistkompetens, CV och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
